VIDEO Putin iznenada napustio sjednicu vlade: 'Ispričajte me, moram obaviti jedan telefonski razgovor...'

Ruski predsjednik Vladimir Putin iznenada je napustio sjednicu vlade, navodeći kao razlog "hitnu potrebu" za "međunarodnim telefonskim razgovorom". Sjednica vlade bila je u izravnom prijenosu kada se Putin ispričao, ali nije otkrio s kim telefonski razgovarati. Američki predsjednik Donald Trump ranije je izjavio da planira nazvati Putina "uskoro" nakon njegove inauguracije. No, ostaje nejasno je li do poziva već došlo ili je to bio razgovor zbog kojeg je Putin prekinuo sastanak.

Rusija je nedavno odgovorila na upozorenje predsjednika Trumpa da će uvesti carine i sankcije ako Moskva uskoro ne "sklopi dogovor" i ne prekine rat s Ukrajinom. Zamjenik ruskog veleposlanika u Ujedinjenim narodima Dmitry Polyanskiy rekao je Reutersu da to ovisi o tome što "dogovor" znači, a Kremlj je rekao da ne vidi "nikakve nove elemente ovdje".

Trumpova prijetnja ne samo da bi mogla imati štetne učinke na posrnulo gospodarstvo Moskve, već bi također mogla povećati napetosti između Rusije i SAD-a i otežati mirovne pregovore s Ukrajinom, piše Newsweek.

Nametanje carina i sankcija također bi moglo imati dugotrajne posljedice na globalnim tržištima, budući da bi carine nametnute na robu od bilo koje zemlje mogle utjecati na druge zemlje uvoznice proizvoda. Nadalje, carine na rusku robu mogle bi također neizravno utjecati na američke potrošače utječući na tržišne cijene u SAD-u, posebno s materijalima izrađenim od određenih metala koje zemlja više ne uvozi, prema američkom Ministarstvu financija.

U objavi na mreži Truth Social 22. siječnja, Trump je zaprijetio ruskom gospodarstvu i napisao da će "BITI SAMO GORE. Ako ne sklopimo 'dogovor'". Dodao je da "neće imati drugog izbora nego staviti visoke razine poreza, carina i sankcija na sve što Rusija prodaje Sjedinjenim Državama i raznim drugim zemljama sudionicama."

