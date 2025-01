U Rusiji se sve više govori o ovome problemu: Može li to natjerati Putina za pregovarački stol?

"Vrlo velika usluga", tako je američki predsjednik Donald Trump nazvao ono što nudi ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, pozvavši ga na sklapanje dogovora o kraju rata u Ukrajini. U protivnom, SAD bi Rusiji, priprijetio je, mogao pojačati sankcije i nametnuti visoke carine. Trump pojačava pritisak na Kremlj da pristane na pregovore.

"Nagodite se sada i ZAUSTAVITE ovaj ludi rat! SAMO ĆE BITI GORE. Ako ne sklopimo 'dogovor', i to uskoro, nemam drugog izbora nego staviti visoke razine poreza, carina i sankcija na sve što Rusija prodaje Sjedinjenim Državama. Možemo to učiniti na lakši način ili na teži način - a lakši način uvijek je bolji", napisao je Trump na svojem Truth Social profilu. Pooštravanje retorike u Ukrajini pozdravljaju, no zasad je, vele, sve još na Trumpovim riječima, ali ne i djelima.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu da će, prema bilo kojem sporazumu, trebati najmanje 200.000 mirovnjaka, i da bi morovne snage u Ukrajini morale uključivati i američke trupe kao realno sredstvo odvraćanja za Rusiju.

– Ne može bez Sjedinjenih Država – poručio je Zelenski. No, Rusija je u četvrtak odbacila ideju nekih zapadnih čelnika da zemlje članice NATO saveza pošalju mirovne snage u Ukrajinu u slučaju sporazuma o primirju. Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je da je takav prijedlog posve neprihvatljiv za Rusiju jer bi moglo doći do eskalacije.

Mogu li ekonomski problemi natjerati Putina za pregovarački stol? Trump je naglasio da rusko gospodarstvo propada i da će samo biti gore ako se rat ne zaustavi. Ruski uvoz u SAD naglo je pao 2022., a glavni ruski izvozni proizvodi u SAD ostala su gnojiva na bazi fosfata i platina. Reuters je u četvrtak objavio da je Putin svjestan pritiska koji rat stavlja na gospodarstvo, i da je frustriran prozvao biznismene i dužnosnike na sastanku u Kremlju 16. prosinca. Reutersu su izvori upućeni u situaciju potvrdili da Rusija ima sve veće probleme s radnom snagom i visokim kamatama, iako je gospodarstvo, potaknuto izvozom nafte, plina i minerala, naraslo u posljednje dvije godine, unatoč sankcijama.

Inflacija raste pod rekordnom vojnom potrošnjom. Unutar dijela ruske elite čuje se da je dogovor o okončanju rata poželjan. Neki od najmoćnijih ruskih poslovnih ljudi, uključujući izvršnog direktora Rosnjefta Igora Sečina, izvršnog direktora Rosteca Sergeja Čemezova, aluminijskog tajkuna Olega Deripasku i Alekseja Mordašova, najvećeg dioničara proizvođača čelika Severstal, javno su kritizirali visoke kamatne stope, piše Reuters.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov priznao je "problematične čimbenike" u gospodarstvu, ali je rekao da se ono razvija velikom brzinom i da je u stanju ispuniti postupno sve vojne zahtjeve, kao i sve socijalne i socijalne potrebe. Rusija je ove godine povećala troškove obrane na 6,3 posto BDP-a, što čini trećinu proračunskih rashoda. Neki analitičari vide signale da Kremlj možda priprema Ruse na prihvaćanje "manje od pobjede" koju je Putin obećao.

Kako prenosi BBC, proputinovski orijentirana televizijska urednica Margarita Simonjan počela je govoriti o “realističnim” uvjetima za okončanje rata, što bi moglo uključivati zaustavljanje borbi duž trenutne crte linije fronte. Peskov je izjavio da ne vidi ništa posebno novo u prvim Trumpovim izjavama oko Ukrajine. - Ostajemo spremni na dijalog na ravnopravnoj osnovi i uz uzajamno poštovanje - kazao je Peskov i dometnuo da se za Ameriku uvijek radi o biznisu.

