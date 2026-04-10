VIDEO Panika u Londonu zbog Putina, ovo je trenutak kada mu je ministar direktno zaprijetio: 'Vidimo vas'

Britanska vlada uputila je ozbiljno upozorenje Vladimiru Putinu nakon što su u Sjevernom Atlantiku otkrivene ruske špijunske podmornice koje su djelovale u blizini kritične podmorske infrastrukture. Ministar obrane Ujedinjenog Kraljevstva John Healey izravno se obratio ruskom predsjedniku na konferenciji za novinare. "Vidimo vašu aktivnost iznad naših kablova i cjevovoda, i trebali biste znati da bilo kakav pokušaj njihova oštećenja neće biti toleriran i imat će ozbiljne posljedice", poručio je Healey Putinu.

U proteklih nekoliko tjedana, dok je svjetska pozornost bila usmjerena na krizu na Bliskom istoku, britanske i savezničke snage pratile su pojačanu rusku aktivnost u Atlantiku. Riječ je o tri podmornice, jednoj nuklearnoj jurišnoj podmornici klase Akula i dvije specijalizirane špijunske podmornice iz ruskog programa dubokomorskog istraživanja poznatog kao Gugi.

Britanski ministar otkrio je da je jurišna podmornica klase Akula vjerojatno služila kao mamac kako bi odvukla pozornost, a dvije specijalizirane podmornice moskovske Glavne uprave za dubokomorska istraživanja (GUGI) zadržavale su se iznad kritične infrastrukture, podmorskih kablova i cjevovoda koji prenose 99 posto svjetske digitalne komunikacije te su ključni za trgovinu, vladine i vojne operacije.

"U odgovoru na ruske podmornice mogu potvrditi da sam rasporedio naše oružane snage kako bi pratile i spriječile bilo kakvu zlonamjernu aktivnost tih plovila", izjavio je Healey. Britanski ratni brod Kraljevske mornarice, zrakoplovi RAF-a P-8 te savezničke snage (uključujući Norvešku) pratili su ruske podmornice 24 sata na dan tijekom cijelog mjeseca. "Naše oružane snage ostavile su im jasnu poruku da su njihovi pokreti otkriveni, da operacija koju je predsjednik Putin planirao kao tajnu više nije tajna. Te podmornice klase GUGI sada su napustile britanske vode i krenule prema sjeveru", dodao je Healey, piše Independent.

Ministar je naglasio da nema dokaza o bilo kakvoj šteti na infrastrukturi, ali da je situacija sa saveznicima provjerena. Operacija je, prema njegovim riječima, pokazala da Rusija koristi trenutak dok su oči svijeta usmjerene drugdje kako bi pojačala svoje "zlonamjerne aktivnosti".

Ovo upozorenje dolazi u širem kontekstu sve većih napetosti s Rusijom. Britanski premijer Sir Keir Starmer nedavno je naredio niz akcija protiv Putinove ''flote iz sjene'' – stotina tankera koji ilegalno prevoze rusku naftu kako bi zaobišli sankcije. Vlada je do sada sankcionirala 544 takva plovila, a Kraljevska mornarica dobila je ovlasti da ih zaustavlja i presreće u britanskim vodama.

"Živimo u sve nestabilnijem i opasnijem svijetu. Putin trlja ruke zbog rata na Bliskom istoku jer vjeruje da će više cijene nafte napuniti njegove džepove. Zato još jače udaramo po njegovoj 'floti u sjeni' – ne samo da štitimo Britaniju već i da osiromašimo ratni stroj koji financira njegovu brutalnu kampanju u Ukrajini", poručio je Starmer.

Britanska vlada jasno stavlja do znanja da Rusija ostaje glavna prijetnja sigurnosti Ujedinjenog Kraljevstva i saveznika u NATO-u, unatoč drugim krizama diljem svijeta. Healeyeva poruka Putinu bila je nedvosmislena: "Vidimo vas. Nećemo tolerirati prijetnje našem načinu života."