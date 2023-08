VIDEO Nepovoljno vrijeme u Istri: Iznad Pule zabilježena pijavica

Dijelove zemlje danas je ponovno zadesilo nepovoljno vrijeme. U Zagrebu je kratkotrajno padao pljusak popraćen vjetrom i grmljavinom, a nevrijeme se potom nastavilo prema istoku. Nepogode nisu zaobišle niti Istru pa je tako iznad Pule snimljena pijavica.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) i ranije je najavio nestabilno vrijeme. Za danas je tako najavljeno promjenljivo oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, češće na Jadranu, u gorju te u unutrašnjosti Dalmacije.

Za područje riječke regije upaljeno je narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena.

"Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu", istaknuo je DHMZ.

Istarsku županiju nevrijeme je pogodilo i jučer u popodnevnim satima. Zbog veće količine kiše koja je pala u kratkom vremenskom razdoblju, kako je navelo Ravnateljstvo civilne zaštite, Županijski centar 112 Pazin zaprimio je 80-ak poziva o srušenim stablima i granama na prometnicama, srušenim ili nagnutim telefonskim stupovima, poplavljenim dvorištima, podrumima i prizemljima kuća kao i plavljenju poslovnih prostora na području Poreča i Umaga, prilikom čega je JVP Poreč imala više od 30 intervencija, a JVP Umag oko 20 intervencija.

Uslijed obilne količine oborine došlo je i do problema odvodnje na području Poreča radi začepljenih šahtova, a dolazilo je i do poteškoća u prometu uslijed veće količine padalina na prometnicama. Zaprimljene su i dojave o poteškoćama u opskrbi električnom energijom u središnjoj i istočnoj Istri (mjesta Juršići, Divšići, Prodol) koje su sanirali djelatnici HEP-a do 15 sati. Zabilježene su i manje poteškoće u opskrbi električnom energijom na tri lokacije na području Umaga o čemu su obaviještene nadležne službe. Na području Rovinja uslijed udara groma došlo je do zadimljenja protupožarnog sustava u objektu, dodaje Ravnateljstvo te ističe kako nije bilo dojava o ozlijeđenim osobama.

