VIDEO Britanci pokazali smrtonosno lasersko oružje: 'Mete napada brzinom svjetlosti'

Britanci su objavili snimku laserskog oružja koje može raznijeti dronove i hipersonične nuklearne projektile brzinom svjetlosti poznatog kao Dragonfire. Na snimci koja je objavljena vidi se kako Dragonfire uspješno uništava dron na nebu s 'intenzivnim snopom svjetlosti'. U tajnim ispitivanjima na poligonu Hebridi, oružje se pokazalo toliko preciznim da je moglo pogoditi novčić od 1 funte na udaljenosti od pola milje, a svaki 'pucanj' navodno košta tek 10 funti.

Ova platforma, za koju vojni čelnici kažu da će revolucionirati bojno polje budućnosti, mogla bi se jednog dana koristiti za uništavanje borbenih zrakoplova, ratnih brodova i hipersoničnih projektila.

