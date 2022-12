Vidaković nije uspio spis odvući u zastaru: U odsutnosti nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora

Od 2018. pokušao je sve. Ali doslovno sve da spis protiv sebe odvuče u zastaru. Pravdao se raznim bolestima, slao neuvjerljivu medicinsku dokumentaciju, pravdao se pandemijom i samoizolacijama, tražio je upis u američko državljanstvo, mijenjao je odvjetnike u zadnji tren... No na koncu, ništa od toga nije pomoglo Dragi Vidakoviću, bivšem predsjedniku uprave Hypo Leasinga Kroatiena koji je na zagrebačkom Županijskom sudu u odsutnosti nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora zbog primanja mita. Vijeće pod presjedanjem sutkinje Maje Štampar Stipić odredilo je i da mu se oduzima milijun kuna protupravno stečene imovinske koristi, a mora platiti i 12. 749 kuna sudskih troškova te paušal od 10.000 kuna.

On se na objavi presude, očekivano, kao ni njegov branitelj nije pojavio. Vidaković godinama živi u SAD-u, ima i američko državljanstvo, a za njim je raspisana i međunarodna tjeralica i europski uhidbeni nalog. Osim toga, Hrvatska je od SAD-a tražila i njegovo izručenje, no taj je zahtjev zapeo negdje u pravnim bespućima dvije države.

Što se tiče onog za što se Vidaković teretio, prema optužnici USKOK ga je optužio da je 2006. kao čelni čovjek Hypo Leasinga Kroatiena uzeo milijun kuna mita, kako bi Hypo nastavio isplaćivati tranše od ukupno 16 milijuna eura kredita što ga je tvrtka Poyel dobila za projekt Medarska. Projekt je krenuo, ali je Vidaković, prema optužnici, isplate za obavljene radove stopirao dok mu izvođači nisu platili mito. Optužnica protiv njega podignuta je 2014., potvrđena u veljači 2015. a suđenje mu se normalno odvijalo od lipnja 2016. do svibnja 2018. Vidaković se uredno pojavljivao na sudu, a za rujan 2018. bilo je predviđeno da iznese obranu. No onda počinju muke po Vidakoviću jer on na sud ne dolazi, a svaki put ima neku novu, ne baš uvjerljivu ispriku, nakon čega je odlučeno da mu se sudi u odsutnosti. Zastara je trebala nastupiti u travnju 2023., no sada je nakon objave nepravomoćne presude, zastarni rok produljen za još dvije godine, pa ima dovoljno vremena za pravomoćno okončanje cijele te priče.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Obrazlažući presudu, sutkinja Štampar Stipić kazala je da iz iskaza svjedoka te materijalne dokumentacije sud smatra da je utvrđeno kako je Vidaković počinio to za što ga se teretilo. Isplate kredita su bile obustavljene bez ikakvog razloga, da bi bile nastavljene čim je Vidaković primio novac koji je tražio. Olakotnim mu je bila neosuđivanost, a otegotnim koristoljublje, visina pričinjenje štete, njegovo ponašanje i nepoštivanje suda, kao i nekritičnost prema djelu koju je počinio i namjerna opstrukcija postupka.