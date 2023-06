Potraga za podmornicom jos traje, vremena je sve manje: Nestali imaju kisika za oko 40 sati

I dalje traje velika potraga i spasilačka operacija na Atlantiku nakon što je nestala turistička podmornica s pet osoba koja je trebala zaroniti do olupine Titanika. Američka i kanadska obalna straža traže malu turističku podmornicu s petero ljudi. Kontakt je izgubljen 1 sat i 45 minuta nakon njezina zaranjanja, objavila je američka obalna straža. Operacija se vodi iz Bostona. Karte za osmodnevno putovanje koje uključuje vožnju brodom do mjesta potonuća Titanika i zaron podmornice na dubinu od 3800 metara stoje 250.000 dolara. Zaliha kisika mogla bi potrajati najdulje do četvrtka ujutro.

Video: Drama na Atlantiku: Nestala podmornica koja je prevozila turiste do olupine Titanika

23:32 - Američki predsjednik Joe Biden izrazio je žaljenje za posadom nestale podmornice i članovima obitelji, rekao je dužnosnik Bijele kuće. Visoki dužnosnik John Kirby izjavio je novinarima kako predsjednik pozorno prati događaje.

Također je kazao kako je američka mornarica, koja ima kapacitete dubokog zarona koje američka obalna straža možda nema, u pripravnosti. "Nastavljamo, uključujući predsjednika, misliti na posadu na brodu, kao i na članove obitelji na obali", rekao je.

19:08 - Konferenciju za medije održao je Jamie Frederick koji je na početku u ime Obalne straže SAD-a poručio kako su im nestale osobe u mislima i molitvama, no dodaju kako se radi o kompleksnoj potrazi.

- Radi se o lokaciji koja je oko 965 km istočno i 643 km južno od St John'sa. S logističke strane, borimo se s vremenom i koordinacijom, pretražujući ocean na površini i ispod nje - kazao je, dodajući kako nestali imaju još kisika za oko 40 sati. - Napravit ćemo sve što možemo da bi uspješno završili potragu - dodao je.

Podmornica još nije pronađena. - Ako uspijemo locirati podmornicu, stručnjaci će razmotriti najbolji način djelovanja za povratak podmornice - dodao je. Frederick je kazao i kako se trenutno istražuje područje od oko 12.230 četvornih kilometara, što je veće od cijele savezne države Conneticut, a obalna straža uputila je i vozilo na daljinsko upravljanje na posljednju poznatu lokaciju podmornice.

18:49 - Iako nada i dalje postoji, veteran britanske mornarice Ryan Ramsey (53) poručio je kako ''nema šanse'' za spasom tima. Ramsey je služio u mornarici 23 godine, a bio je i zapovjednik britanske nuklearne podmornice.

- Nema šanse da će biti spašeni - kazao je. - Većina plovila za spašavanje mogu doseći 500 metara, ali ne 3.000. Koliko je meni poznato, zasad ne postoji tehnologija kojom bi se izvelo spašavanje na toj dubini. Ako su i dalje u poziciji da budu spašeni, ponestaje im zraka i stvaraju više ugljičnog dioksida - to je ubojica - mišljenja je Ramsey, prenosi Daily Mail.

17:01 - Obalna straža SAD-a najavila je kako će u 19 sati biti održana konferencija za medije po pitanju nestale podmornice u Atlantskom oceanu.

16:19 - Francuska će poslati brod opremljen brodom za dubinsko ronjenje kako bi pomogao u operaciji potrage i spašavanja nestale podmornice koja je bogate turiste vodila na mjesto olupine Titanica, objavila je francuska vlada u utorak. Brodom, nazvanim Atalante, upravlja istraživački institut Ifremer. Ifremer je objavio da ga je u ponedjeljak kontaktirala američka mornarica sa zahtjevom za pomoć.

"Nosi autonomnog robota Victor 6000, koji se može spustiti na dubinu od 6000 metara, preko 3800 metara od položaja olupine", rekao je Ifremer, dodajući da se očekuje da brod stigne na mjesto do srijede navečer po lokalnom vremenu. U akciju potrage hitno se upućuju i dodatni članovi posade s drugog broda. Vladin izvor potvrdio je Reutersu da je francuski državljanin, 77-godišnji francuski istraživač Paul-Henri Nargeolet, bio među onima na nestalom brodu.

14:20 - Profesor brodskog inženjerstva s londonskog sveučilišta Alistair Greig ima dvije teorije o tome što se moglo dogoditi podmornici.

Jedna je mogućnost da je nastao problem s elektronikom ili komunikacijama, a druga je da je došlo do prodora vode u podmornicu. "U tome slučaju prognoza nije dobra", kazao je.

13:40 - Francuski podmorničar i bivši mornarički časnik Paul-Henry Nargeolet među pet je nestalih osoba u podmornici koja je istraživala olupinu Titanica, potvrdila je njegova obitelj u utorak za CNN-ovu podružnicu BFMTV. Nargeolet je vodio nekoliko ekspedicija na Titanic i nadgledao izvlačenje mnogih artefakata iz olupine.

12:50 - Pakistanski biznismen Shahzada Dawood i njegov sin Suleman britanski su državljani. Riječ je o jednoj od najbogatijih pakistanskih obitelji. Dawood je povjerenik u SETI institutu - organizaciji koja istražuje podrijetlo i rasprostranjenost života i inteligencije u svemiru. On je također u savjetodavnom odboru za Prince's Trust international i ima veze s British Asian Trust, organizacijama koje je uspostavio kralj kao princ od Walesa.

12:30 - Oceanolog dr. Simon Boxall sa Sveučilišta Southampton rekao je za Press Asociation da je nestala podmornica poslala signal za pomoć.

- Ovo je informacija iz druge ruke, ali koliko sam shvatio, primljen je signal s podmornice. Navodno su dobili taj signal, ne znam kada... Poslan je hitan signal koji sugerira da je podmornica u nevolji. Ne znam šalje li se on automatski ili su ga poslali ljudi na brodu - rekao je dr. Boxall. Ne zna kada je signal poslan.

11:46 - Kanadska obalna straža pomaže Sjedinjenim Državama u potrazi za brodom, a akciju koordinira Pomorski centar za koordinaciju spašavanja u Bostonu.

9:55 – U podmornici su britanski biznismen Hamish Harding, pakistanski biznismen Shahzada Dawood i njegov sin Suleman, Stockton Rush, izvršni direktor OceanGatea te francuski istraživač Paul-Henry Nargeolet. Više o putnicima pročitajte ovdje.

9:00 - Bivši časnik podmornice Frank Owen za BBC kaže kako će biti izazov za putnike u podmornici održati pribranost i ne trošiti previše kisika.

– Kisika ima dovoljno za 96 sati, ali ako budu paničarili ili se previše kretali, mogli bi ga brže potrošiti – rekao je. Dodaje kako će drugi izazov biti pronaći podmornicu te da bi je bilo lakše pronaći da je na površini vode nego negdje zarobljenu.

7:45 – Ne sluti na dobro što grupe za potragu još uvijek nisu dobile vijest o nestaloj podmornici, rekao je bivši kapetan američke mornarice Thomas Shugart za CNN u ponedjeljak.

"Iako se nadam najboljem za posadu i putnike podmornice, moram reći da u ovom trenutku stvari izgledaju vrlo sumnjivo, s obzirom na to da se o njima nije čulo ovoliko dugo", rekao je Shugart, analitičar u Centar za novu američku sigurnost. Shugart je rekao da bi lokator vjerojatno već otkrio brod da je imao "relativno manji problem koji ga je prisilio da neočekivano izroni".

"Ako su umjesto toga zapeli na dnu iz nekog razloga, još nisam čuo za spasilačku sposobnost koja bi ih mogla vratiti na vrijeme", rekao je. "A ako je podmornica pala na dno, s obzirom na ekstremne dubine, izgledi se opet ne čine dobrima", dodao je.

6:39 – Podmornica s kojom je kontakt izgubljen u nedjelju trebala bi imati zalihe kisika za četiri dana. "U podmornici je možda ostalo kisika za manje od 70 sati", rekao je admiral John Mauger, zapovjednik Prvog okruga obalne straže,

6:07 – Među pet osoba u podmornici nalazi se i bogati britanski biznismen Hamish Harding, direktor tvrtke "Action Aviation", prenose agencije. Hardingov posinak Brian Szasz rekao je na Facebooku: "Misli i molitve za mog očuha Hamisha Hardinga jer je njegova podmornica nestala dok je istraživao Titanic. Misija potrage i spašavanja je u tijeku."

Sky News doznaje da su još dvojica na brodu, nazvanom Titan, francuski pilot podmornice Paul-Henry Nargeolet i izvršni direktor i osnivač OceanGate Expeditionsa Stockton Rush. Američka obalna straža rekla je u priopćenju da traži "petero ljudi nakon što je kanadski istraživački brod Polar Prince izgubio kontakt s podmornicom tijekom njezina zaranjanja".

Tvrtka koja organizira ovo putovanje, OceanGate Expeditions, rekla je u priopćenju za javnost koje su prenijeli mediji "da istražuje i mobilizira sve mogućnosti kako bi se posada sigurno vratila".

Hamish Harding nedavno je objavio na društvenim mrežama da će biti dio ekipe.

"Posada podmornice sastoji se od nekih legendarnih istraživača, od kojih su neki izvršili više od 30 zaranjanja do RMS Titanika od 1980-ih godina", napisao je Harding u objavi.

Na svojoj internetskoj stranici OceanGate Expeditions navodi da je misija posjeta Titaniku u tijeku od 12. do 20. lipnja.

Podmornica je osmišljena tako da može povesti pet ljudi na dubinu od 4000 metara, a s ukupno pet ljudi može boraviti pod vodom 96 sati.