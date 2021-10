'Hrvatska je u zadnjih 5-6 godina izgubila 10% stanovnika, s najboljim kvalifikacijama'

Ekonomski stručnjak Mladen Vedriš u središnjem Dnevniku HTV-a je rekao kako se na tržištu rada u zadnjih desetak godina dogodila dramatična promjena. Potrebne su nove kvalifikacije, nova znanja, demografski gledano - mlađi kompetentni ljudi, poručio je Vedriš.

Komentirajući manjak vozača, ali i radnika u drugim sektorima u Velikoj Britaniji, kazao je da brexit sigurno ima svoju cijenu

- U logistici je najvidljivija. Međutim, svako oporezivanje, carinjenje, svako izlaženje iz sustava koji je protočan ima svoje probleme. Mi vidimo te probleme. Plus, pandemija je sve usporila, socijalna distanca, niz je problema koji su sad kulminirali. Naravno, ostaje pitanje rješenja, poručio je Vedriš.

Na pitanje može li se Velika Britanija u budućnosti osloniti na "proizvodnju" vlastite radne snage ili će pod hitno morati mijenjati imigrantska pravila, te ljudima koji dolaze osigurati bolje radne uvjete i veće plaće, odgovorio je da će to biti svuda pitanje, ne samo u Velikoj Britaniji.

- To će biti pitanje svuda u Europi, u Europskoj Uniji, to će biti pitanje i u Hrvatskoj. s tim da moram napomenuti - vozače ne možete naštancati, ne možete im podijeliti diplome. To je jedan vrlo odgovoran posao. Možete ih s jednog mjesta prebaciti na drugo, ali kvalifikaciju u ruke dati im samo formalno bi bilo preopasno. Ja bih rekao da će razdoblje odgajanja novih vozača potrajati, rekao je Vedriš.

U Europi nedostaje 400 tisuća vozača kamiona. Upitan koliko je izvjesno da će manjak vozača uz brojne druge nestašice povećati cijene prijevoza robe, Vedrić kaže:

- Prava vijest je da se to već dogodilo. Logistika, dakle promet je poskupio enormno i prelio se na cijene proizvoda slično kao i pojedine sirovine i sve je to skupa već ugrađeno u cijene. Pitanje je samo kako taj trend zaustaviti, naglašava.

Može li se radna snaga u Uniji stabilizirati bez kvalificiranih migracija?

- Na tržištu rada u zadnjih desetak godina dogodila se dramatična promjena. Potrebne su nove kvalifikacije, nova znanja, demografski gledano - mlađi kompetentni ljudi. Ono što je hrvatski problem, potpuno obrnuto od njemačkog, našu je zemlju zadnjih 5-6 godina napustilo 10% ukupnog stanovništva, međutim probranoga, u najboljoj radnoj dobi, s najboljim kvalifikacijama i mi se suočavamo s time da je taj "odljev mozgova" za nas deficit koji plaćamo, ustvrdio je Vedriš.

Govorio je i o nedostatku radne snage u građevinarstvu i turizmu. Na pitanje o problemu nedostatka medicinskih sestara u Hrvatskoj, odnosno je li to rješiv problem ili će kvaliteta usluge u zdravstvenom sustavu njihovim manjkom nastaviti padati, Vedriš odgovara:



- Sigurno. Vratimo se na ovo prvo, ta dva sektora u širem smislu čine gotovo četvrtinu hrvatskog BDP-a i udari je jak. Ovo što me pitate za medicinske sestre to je drastično vitalno pitanje koje ova pandemija još više podcrtava. Problem školskog sustava, kvota, zapošljavanja, troškova u zdravstvu koji moraju biti negdje drugdje reducirani da bi povećali zapošljavanje sestara... Vraćamo se na ono što sam već rekao - da bi riješili problem morate ići duboko po vertikali, a ne se zadržavati na površini.