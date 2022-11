Vanđelić o iskustvu ratnog zarobljenika u Domovinskom ratu: 'Sigurno ću živjeti kraće, ali sam očvrsnuo'

Damir Vanđelić, današnji predsjednik udruge ZRIN, a nekadašnji predsjednik Nadzornog odbora Ine te ravnatelj Fonda za obnovu od potresa, u Domovinskom je ratu prošao kroz iskustvo ratnog zarobljeništva.

U Političkom intervjuu tjedna televizije Večernjeg lista osvrnuo se na ranije najavljenu ideju o osnivanju fonda kojem bi država dala oko 100.000 eura za svako stratište na kojem se pronađu nestali civili i vojnici iz Domovinskog rata.

- Ja o tome razmišljam već dugo vremena jer država ne ispunjava svoju ulogu. Ja sam jedno pet puta bio svjedok na suđenju za ratne zločine i to je bilo najčešće u odsutnosti, znači čovjeka kojem sudimo uopće nema i nije ga briga. To je meni nepojmljivo i bio sam ogorčen. Kako su to drugi napraviti? Najkatoličkije bi bilo napraviti to novcima. Treba davati nagrade, stvari će se rasplesti na brzinu - kazao je.

- Državi 100.000 eura nije puno, a pojedincu bi to značilo. Mislim da to treba biti fond koji će se sastojati od ljudi koji su se karakterno jako iskazali i nemaju kaznene prijave. Država treba biti najveći financijer toga. Ako mene pitate, država u smislu obračuna s ratnim zločincima i ispunjavanja pravde za nas ratne zarobljenike koji smo prošli svakakve svinjarije nije ispunila svoju zadaću. Da otkrijemo 100 stratišta po 100.000 eura, mi razgovaramo o 10 milijuna eura, to je nešto što će Hrvatska potrošiti dok si rekao keks - dodao je.

Osim toga, odgovorio je i na pitanje kakvog je traga ratno zarobljeništvo ostavilo na njega.

- Pa sigurno ću živjeti kraće nego što bi živio da sam učio francuski kao neki, ali je utjecalo i psihički na mene. Vidjeli smo za što su sve ljudi spremni, vidjeli smo kako naši prijatelji pogibaju, ali sam očvrsnuo - kazao je.

- Zahvalan sam Bogu na tome što sam iz svega izašao stabilan, ali i puno čvršći nego kad sam ušao u to. Prije sam bio nevin u smislu razumijevanja ljudskog društva. Moj karakter je puno čvršći. Kad nešto treba napraviti, ja ću to napraviti ido kraja. Postoji puno stvari za koje vrijedi umrijeti, ako su neki drugi branitelji, zašto ne bih i ja. Radit ću dok me zdravlje ili neki metak ne nađe - zaključio je Damir Vanđelić.

