Nevjerojatna priča čovjeka koji prijeti Hrvatskoj: Rođen u izbjegličkom kampu u Gani, danas je najveća zvijezda

Ključni igrač kanadske reprezentacije je 22-godišnji krilni igrač njemačkog nogometnog velikana Bayerna Alphonso Davies. Iza ovoga mladića je nevjerojatna priča, od rođenja u izbjegličkom kampu u Gani, do nastupa na svjetskom prvenstvu u Katru.

Zanimljivo, hokej na ledu je nacionalni sport u Kanadi, međutim nogomet je sada najpopularniji sport u Kanadi među djecom. Podaci to i potvrđuju. Kanadski nogometni savez je objavio kako je 2019. bilo gotovo milijun registriranih nogometaša, nadmašivši 606.000 registriranih hokejaša.

"Nakon škole, sve što smo radili bilo je igranje nogometa. Međutim, tada je to bilo neobično jer to nije radio gotovo nitko naših godina. Kanada nije bila nogometna zemlja, bili smo izuzeci," kazao je Jonathan De Guzman, koji je rođen u Kanadi, no od 2013. do 2015. je igrao za nizozemsku reprezentaciju.

Trenutačno je najveća kanadska nogometna zvijezda Davies.

Rođen je u izbjegličkom kampu u Budurami u Gani kao četvrto djece u obitelji sa šestero djece. Njegovi roditelji Debeah i Victoria Davies, živjeli su Monroviji, glavnom gradu Liberije. Međutim, pobjegli su tijekom Drugog liberijskog građanskog rata, koji je raselio više od 450.000 Liberijaca.

"Bilo je to teško vrijeme. Dok sam odrastao slušajući te priče, samo sam želio stvoriti bolji život za svoju obitelj," prijestio se.

Obitelj je spas potražila u izbjegličkom kampu koji je postao dom za više od 12.000 njihovih sugrađana. Potom su 2005. godine emigrirali u Kanadu, na kraju se nastanivši u Edmontonu, a Alphonso je 2017. dobio je kanadsko državljanstvo. Istog dana priključen je reprezentaciji u prijateljskom susetu protiv Curucaoa.

"Klinac rođen u izbjegličkom kampu, koji nije trebao uspjeti. Ali, ipak idemo na Svjetsko prvenstvo. Ne dopustite da vam itko kaže da su vaši snovi nerealni. Nastavite sanjati," poručio je Davies prije puta u Katar.

Nogomet je počeo igrati u školskim danima u Edmontonu, potom je sa 14 godina zaigrao za Whitecaps FC Residency. Sa 16 godina je postao najmlađi igrač koji je nastupio u MLS utakmici. Dvije godine kasnije preselio je u Bayern u čijem dresu je do sada osvojio 12 trofeja.

U lipnju 2017. postao je najmlađi igrač koji je ikada nastupio za kanadsku reprezentaciju, sada će u nedjelju predvoditi Kanadu u možda i ključnom ogledu vatrenih na Svjetskom prvenstvu u Katru.