Odlučit će Škoro, no iz stranaka oko njega već frcaju otrovne strelice

Sredinom siječnja Miroslav Škoro trebao bi sjesti sa strankama koje su podržale njegovu predsjedničku kandidaturu kako bi dogovorili model nastavka suradnje i na parlamentarnim izborima u jesen 2020. godine, čulo se jučer u krugovima Hrvatskih suverenista. U strankama koje su podržale Škorinu predsjedničku kandidaturu redom ističu kako je Škoro s više od 460 tisuća glasova osvojenih u prvom izbornom krugu stekao politički kapital koji može biti temelj za nastavak programske suradnje. No, kao što se događalo i u ranijim bezbrojnim pokušajima okupljanja na desnici, među ovim strankama već su javno razmijenjene neke “otrovne strelice”.

Iz Hrvatskih suverenista tako poručuju da jesu za suradnju, ali na jasnim suverenističkim i kršćanskim principima. Trn u peti im je, čini se, Most i nemoć te stranke da se ideološki jasno pozicionira u “škakljivim” situacijama kakva je bila ratifikacija Istanbulske konvencije, koja je svojedobno podijelila zastupnike te stranke.

– Naš je stav već dugo jasan, mi jesmo za zajedništvo, što smo pokazali i na izborima za europski parlament, ali samo s onima koji imaju zajedničke identitetske stavove. Svaka forma okupljanja mora počivati na suverenističkim i kršćanskim stavovima – kazao nam je jučer Ladislav Ilčić, dopredsjednik Suverenista. Dodaje kako će se Most “morati definirati u nekim stavovima u kojima je do sada bio nedefiniran”.

I njegov stranački kolega Pero Kovačević upozorava kako je Most u sebi heterogen te poručuje kako je “jasno da će ta stranka morati riješiti neka identitetska pitanja”. Kovačević je, ipak, svjestan da je ključna figura u ovoj priči Miroslav Škoro, oko čijeg su se programa na predsjedničkim izborima okupile sve ove opcije. Ističe kako je, za razliku od ranijih propalih pokušaja okupljanja stranaka na desnici, upravo dobar Škorin rezultat jamstvo da će se prevladati neke osobne taštine lidera ovih stranaka.

– Škoro je na ovim izborima dobio potporu više od pola milijuna birača, čime je konačno razbijeno dvostranačje HDZ-a i SDP-a, i jasna je stvar da su to njegovi glasovi. To će biti i glavni sastojak na temelju kojega će se ovoga puta izbjeći taštine – uvjeren je Kovačević.

Mostu, međutim, baš i nije sjelo to što ih Suverenisti prozivaju za svjetonazorsku nedefiniranost. Politički tajnik stranke Nikola Grmoja kaže kako ne zna ništa o sastanku sa Škorom o kojem neslužbeno govore Suverenisti te poručuje kako je Most razgovarao isključivo sa Škorom, a tako će biti i ubuduće.

– Mi smo odradili kampanju, dali smo sve na terenu i ne želimo se ni s kim prepucavati preko medija niti svojatati Škorin uspjeh, kao što to neki čine. Očekujemo razgovor sa Škorom, s kojim smo i ranije konstruktivno razgovarali – kazao nam je Grmoja.

U Škorinu su krugu, pak, jučer relativizirali ove napetosti koje su, valja reći, pokrenuli Suverenisti, bez ikakve provokacije iz Mosta.

– I jedni i drugi mogu pričati što hoće, to je potpuno nebitno. Oni bi bez Škore bili u problemu i kada se on oglasi, morat će zatomiti svoje taštine i prilagoditi se – kazao nam je sugovornik blizak Miroslavu Škori. Ističe kako je rezultat koji je Škoro ostvario velik potencijal za platformu za parlamentarne izbore, a bez tog potencijala stranke desnice ostale bi, uvjeren je, razbijene kao što su bile i do sada.

– Škoro ni prema jednima ni prema drugima nema nikakvu zadršku, otvoren je za suradnju, ali uvjete će on postaviti – kaže ovaj sugovornik.

No, do parlamentarnih izbora trebaju proći mjeseci, a pred platformom u nastajanju brojni su izazovi. Prvi s kojim se suočavaju zahtjevi su da u drugom krugu predsjedničkih izbora podrže HDZ-ovu kandidatkinju Kolindu Grabar-Kitarović, čemu zasad uspješno odolijevaju, uz poruku da između nje i Milanovića nema bitne razlike.

Ono što bi im moglo pomrsiti račune i unutarstranački su izbori u HDZ-u jer je dobar dio Škorinih birača svojim odabirom želio kazniti Andreja Plenkovića za odmicanje od desnice i pozicioniranje stranke u centru. U Škorinu krugu uvjereni su da je to HDZ-u odnijelo barem 20 posto birača, no oprezni su u procjenama može li HDZ te birače vratiti ako Plenkovića zamijeni desnici prihvatljivijim šefom. Dio ih se pribojava da bi takva promjena HDZ ponovo mogla dovesti na rejtin veći od 30 posto, što bi Škorinoj platformi pomrsilo račune, no neki su uvjereni i da HDZ više ne može vratiti podršku koju je imao u vrijeme kada im je jedini ozbiljan protivnik bio Zoran Milanović.

