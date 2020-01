Pobjednički govor Zorana Milanovića: Neće biti spletki, tajnih dealova i poslova

Zoran Milanović, novi hrvatski predsjednik u pratnji supruge stigao je u stožer gdje se obratio javnosti. Hrvatski građani su me izabrali za predsjednika svih građana, Hrvata i onih koji to nisu i sretan sam zbog toga, kazao je Milanović. Zahvalio je i svojoj protukandidatkinji Kolindi Grabar-Kitarović.

"Dobro došli u Tvornicu pobjeda kako sam obećao. Hvala svima, onima koji su me podržali i oni koji nisu. Hvala mojoj kandidatkinji Grabar-Kitarović. Govorio sam o zviždanju, nemojmo to", kazao je Milanović koji je zaustavio zvižduke koji su krenuli. "Imali smo takvu situaciju prije pet godina i - nikada više". poručio je.

"Kampanja je bila teška i duga. Ja sam se davao i davat ću se potpuno. Ako sam rekao neku nestinu nisam namjerno. Od danas, od sutra radim novi posao. Hrvatski građani su me izabrali za predsjednika svih građana, Hrvata i onih koji to nisu i sretan sam zbog toga", kazao je Milanović.

"Obično sam ljudsko biće. Onakav kakav sam bio u kampanji bit ću i kao predsjednik. Sugerirat ću i davat ću prijedloge. To je veliko obećanje", kazao je.

"Bio sam i premijer i to mi je u zadnjih pola godine bio i teret. Istina je u oku promatrača. Znam da i danas ima onih kojima nisam po volji, ali s tim moramo nastaviti živjeti jer nas je premalo da se dijelimo na ovaj način. Od mene nećete slušati sladunjave priče o zajedništvu, ali ću se truditi da nikoga bez potrebe ili namjerno ne povrijedim", kazao je.

"Onakav kakav sam bio u kampanji, bit ću i kao predsjednik, pitat ću, sugerirati, davati prijedloge i nadam se da neću iznevjeriti povjerenje koje ste mi dali. To je veliko obećanje, jer ovo 4 milijuna što nas ima traži svoje mjesto pod suncem, mjesto u Europi koje je i dalje najljepše mjesto i kontinent za život, i mi smo dio tog kontinenta. Vjerujem da ćemo u tome biti uspješni, i sa svakim tko bude u izvršni vlasti surađivat ću. Znam što predsjednik može, što ne može, neće biti spletki, tajnih dealova i poslova, za mene će sve stranke biti iste jer mi smo stranačka parlamentarna demokracija."

"Od mene nećete slušati dirljive priče o zajedništvu, ljudi se razlikuju, ali ono za što ću se truditi da nikoga bez potrebe ili namjerno ne pobijedim, da budem uho i glava za svakoga, a manje rame za plakanje, da vodimo dijalog svjesni da nas ima različitih, različitih pogleda na svijet, predrasuda, na koje ni sam nisam imun, jer sam obično ljudsko biće", kazao je.

"Još jednom hvala svima. Neću dijeliti hrvatske građane. Želim da ovo proslavimo na ljepši i civilizirani način i da budemo moćna nacija", dodao je.

Dragi prijatelji i dragi hrvatski građani, još jednom hvala svima!

"Mjerite me od prvog dana, od velikih obećanja nisam niti sam ikad bio. Niti u izvršnoj vlasti. Ako sam po nečemu poznat, nerealna obećanja nikada nisam davao, ni kad sam držao veće poluge vlasti. Sad je drukčije. Još jednom, neću dijeliti hrvatske građane po onim stvarima koje ih bole, na koje su osjetljivi i na koje imaju nisku razinu tolerancije. Neke stvari se trebaju reći drukčije i ja sam to na svom političkom putu osjetio. Ponekad sam znao napraviti štetu ljudima, a da to nisam niti osjetio. Mislim na moralnu štetu, na njihove osjećaje. Neka znaju da to nikada nije bilo namjerno. Ako je ova moja tijesna, ali poštena i jasna pobjeda unijela malo vjere i malo duha u ovo naše društvo i među ove naše ljude, ja sam sretan čovjek i radujmo se zajedno, živjeli!", poručio je Milanović u svom pobjedničkom govoru.