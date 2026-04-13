Ukrajinci odahnuli, već su napravili jednu promjenu: 'Sada je iza nas...'

Mađarski premijer Viktor Orbán izgubio je parlamentarne izbore nakon 16 godina na vlasti. Brojni su europski čelnici brzo čestitali budućem premijeru Péteru Magyaru, koji je znatno naklonjeniji Europskoj uniji od svog prethodnika, a odahnula je i Ukrajina. Naime, kako su se izbori približavali, Orbánova je retorika prema Ukrajini i Europskoj uniji bila sve oštrija. On je, između ostaloga, blokirao daljnje sankcije EU Rusiji te dodatni zajam Ukrajini od 90 milijardi eura.

Već jutro nakon izbora, ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha‎ naveo je kako se ukidaju preporuke građanima da se suzdrže od putovanja u Mađarsku. "Ta izborna kampanja, koja je, nažalost, bila prepuna manipulacija vezanih za Ukrajinu, sada je iza nas. Stoga su izgubili na oštrini i povećani rizici provokacija zbog kojih su te mjere i bile uvedene. Nadamo se da će rezultati izbora dovesti do normalizacije odnosa", istaknuo je te dodao kako je Ukrajina spremna raditi na postizanju tog cilja.

"Izbor mađarskog naroda pokazao je težnju naših susjeda da žive u miru, sigurnosti i prosperitetu - da žive u neovisnoj Mađarskoj koja je dio ujedinjene i slobodne Europe, a ne zone utjecaja Moskve, prostora bezakonja i zastrašivanja. Izbor Mađara također je označio poraz politike ucjenjivanja i antiukrajinske propagande. To je simptomatično. Mađari su jasno rekli: dosta je. To će imati posljedice i za druge stranke i pokrete u Europi koji promiču sličnu retoriku", dodao je. Pritom, napominje kako je pred njima rad na traženju dodirnih točaka, obnovi zajedničkog poštovanja i ostvarivanju zajedničkih pragmatičnih interesa.

Nakon izbora u Mađarskoj, oglasio se i ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski. On je Magyaru i njegovoj stranci čestitao na uvjerljivoj pobjedi te dodao: "Ukrajina je oduvijek težila dobrosusjedskim odnosima sa svima u Europi i spremni smo unaprijediti našu suradnju s Mađarskom. Europa i svaka europska nacija moraju postati jače, a milijuni Europljana traže suradnju i stabilnost. Spremni smo na sastanke i zajednički konstruktivan rad za dobrobit obje nacije, kao i mira, sigurnosti i stabilnosti u Europi."