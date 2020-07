Jelušić: SDP-u treba restart, novo vodstvo i predsjednik

U studiju Večernjeg lista gostuju Željko Reiner iz HDZ-a i Ivo Jelušić iz SDP-a.

Emisiju o parlamentarnim izborima možete pratiti na svim platformama Večernjeg lista. Emisiju vodi i uređuje Petra Maretić Žonja.

Reiner: Očekivali smo da budemo relativni pobjednici. Treba se čekati do kraja jer je u ovom trenutku još teško reći. Očekivali smo pobjedu, ovo nas nije previše iznenadilo. Očekivali smo da će građani prepoznati rad tijekom četiri godine. Ovo nije rezultat marketinških poteza niti bilo čega drugoga. O suradnji s drugima ćemo početi razgovarati sutra. Razgovarat ćemo sa svima s kojima dijelimo neke vrijednosti i s kojima imamo sličan program koji ide prema boljitku građana Hrvatske. Ljudi su prepoznali rezultate, oni žele imati sigurnost, pogotovo u vremenima koja trenutno nisu sigurna.

Jelušić: Nas je rezultat iznenadio, ali ne samo nas, nego i analitičare. Svi su pokazivali da će rezultat biti tijesan. Iznenađeni smo u negativnom smislu i nismo zadovoljni nimalo. Nakon ovog rezultata, mogu reći da SDP-u treba novo vodstvo. Ovaj čas nije u pitanju Bernardić ili netko drugi, moramo se učvrstiti na ljevici. Kada se dogodi ovakav podbačaj, onda se traži rez i to u interesu stranke kako bi se gradilo novo jer očito da strao ne funkcionira.

Reiner: Mi smo imali unutarstranačke izbore znatno ranije i nakon njih se izabralo novo vodstvo stranke. Unutar stranke nema problema, a naravno da će sada biti izazov kako se uhvatiti s problemima s kojima će se suočiti cijela Hrvatska, posebice zbog epidemije, moramo i dalje svi paziti i na mjere socijalne distance i zaštite, maske, to nije prošlost. HDZ ima uvjerljivu većinu, a Sabor će početi funkcionirati što prije.

Jelušić: Nije dobro da oni koji su nezadovoljni s predstavnikom, da ga krenu rušiti. Unutar stranke sam izražavao ozbiljne kritike na njegov rad. Očito da je i tu problem. Nalazimo se u uvjetima krize, a ljudi se tada okreću prema sigurnome. U tim uvjetima ljudi se vežu uz vlast, a vlast je to sada i iskoristila.

Reiner: Nije se iskoristio strah od korone. Neki iz oporbe bili su ti koji su potencirali strah kod građana. Svašta se govorilo oko mjera Stožera. Pokušavalo se na sve moguće načine stvoriti upravo to - panika kod ljudi, ali to nije bila pozicija koja je to stvorila. Ljudi sve manje izlaze na izbore i to je zabrinjavajuće, ali to nema veze s koronom. Ljudi su zasićeni s političarima i pričama, oni žele rezultate i normalan život.

Jelušić: Ne, oporba ne donosi strah i paniku. To je napravio virus i to je realno, ne samo u Hrvatskoj, već u cijelom svijetu. Ljudi su uplašeni za svoje zdravlje i život. To je realan problem.

Reiner: Sabor će nastaviti s radom, ne znam za stanke. Ima nekih odredbi, ali vodeći računa o okolnostima, Sabor će sasvim sigurno nastaviti raditi, jer neki zakoni se moraju donijeti, posebice Zakon o obnovi Zagreba.

Jelušić: Sabor se može sastaviti i raditi. Jesen će biti još gora. Ne može se čekati deveti mjesec da Sabor krene raditi.