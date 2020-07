Petrov: Hrvatska se probudila - mi dolazimo!

U 19 sati u Hrvatskoj su zatvorena biračka mjesta na kojima je biran novi saziv Hrvatskoga sabora, prvi izborni rezultati objavljeni su u 21 sat. Zbog pandemije koronavirusa bili su to vrlo zahtjevni izbori za provedbu, odaziv je bio relativno dobar, do poslijepodne je glasovalo milijun 150 tisuća birača (34, 04 posto), no slabiji od onoga iz 2016. (37, 2 posto).

Za sada HDZ-u ide 68 mandata, Restartu 43, Domovinskom pokretu 15, Mostu 8, Možemo! 6, SSIP/Fokus/Pametno 2 i HNS-u 1 mandat.

U Sabor, prema sadašnjim podacima, ulazi osam Mostovaca, među kojima su Nino Raspudic, Marija Selak Raspudić, Miro Bulj, Nikola Grmoja, Božo Petrov, Marin Miletić...

"Mislim da sam i nesretan, samo 46 posto birača je izašlo. Možda je nekima naš rezultat iznenađenje, meni osobno nije jer se čestita borba uvijek vrati. Nisu nam davali neke šanse, ali se ovakav pristup uvijek vrati. Dobra i čestita priča ne može se ugasiti, ne daju ljudi ni dragi Bog!

Ovakva Hrvatska, koja se toliko napatila, zaslužuje bolje. Posebno sam zahvalan mladim ljudima koji su danas ovdje i diljem Hrvatske jer su dali svoje srce. Oni su trebali biti signalna raketa ljudima diljem Hrvatske da je ovo samo početak. Hrvatska se probudila - mi dolazimo! Hvala svima na povjerenju koje su nam dali. A ja im u ime svih ovdje obećavam da ih nećemo iznevjeriti i to ćemo i svojim radom kroz Hrvatski sabor dokazati. Borit ćemo se za Hrvatsku u kojoj neće vladati korupcija, u kojoj će pravosuđe biti efikasno. U kojoj će svatko od svog rada moći pristojno živjeti, u kojoj ćemo imati pristojno obrazovanje. Borit ćemo se za pravedan izborni sustav i za to da ljudi mogu odlučivati na referendumu... da će do toga držati oni koji su na vlast", kazao je Petrov, nakon čijeg govora su se palile baklje i nastavila se "fešta".