Mijić: Plenković ima tri scenarija za složiti većinu, Bagić: Prvi puta su pobijedili bez desničarenja

Prve neslužbene rezultate DIP-a u studiju Večernjeg lista komentirali su politički analitičari Dragan Bagić i Mate Mijić. S njima je razgovarala Lana Kovačević.

Nakon 29,98 posto obrađenih glasova, HDZ osvaja 69 mandata, Restart koalicija 44, Domovinski pokret 15, Most 6, Možemo 4, Reformisti 2, HNS 2, SSIP/Pametno/Fokus 1.

– Ovo je pobjeda Andreja Plenkovića, njegove politike vođenja stranke, njegova osobna pobjeda nad Davorom Bernardićem. Definitivno je Andrej Plenković ovdje zagrabio u dio centra i dio lijevog centra, HDZ je ostvario premoćnu relativnu pobjedu – kaže Mate Mijić.

– Krizni trenutak u kojem se nalazimo je pridonijelo tome da taj dio centra se odluči za onoga tko im djeluje dominantnije, sigurnije... Napuštanje dijela desnog spektra nije rezultat ovih izbora, to je proces koji traje nekoliko godina, on je na svom vrhuncu. Bit će zanimljivo testirati Plenkovićevo vođenje stranke u ne kriznom trenutku, kada opet identitetska svjetonazorska pitanja budu na stolu – kaže Mijić.

Dragan Badić uglavnom se slaže s Mijićem.

– Nadopunio bih analizu s još dvije-tri stvari. Mi moramo vidjeti još ukupan broj glasova koju je osvojio HDZ da bi mogli zaključivati oko pridobivanja centrističkih glasova. U ukupnom broju glasova i mandata koju je osvojio Domovinski pokret pa i Most ne možemo govoriti o njihovoj ideološkoj homogenosti u smislu pripadnosti nekom desnom konzervativnom spektru. Tu ima i protestnih birača, bivših birača Živog zida, oni biraju onog tko u tom trenutku odaje najveći dojam promjene, inovativnosti. Ti birači su stvorili dojam prevage na desnom dijelu. Čini se da lijevi birači su u manjem postotku izašli na izbore, čak i kad zbrojite mandate Restart koalicije, SIIP i Možemo, to je mali broj mandata. Zbog neizlaska tog dijela biračkog spektra, desni birači spektar je u omjeru znatno jači. Glavna odgovornost neizlaska lijevog centra i ljevice je na Davoru Bernardiću – kaže Bagić.

Mijić smatra kako je velika odgovornost i na tvorcima kampanje Restart koalicije.

– Bili su tu reda radi, evo netko mora biti ta glavna opozicija. Kampanja bez jasnih poruka, ciljeva, vizije – kaže Mijić.

– Sama marketinška kampanja je jedna od najlošijih koju smo imali u Hrvatskoj. Bez ikakvog sadržaja, poruke, šablonsko... Ako ste slušali radijski spot, vi ne znate do kraja o kome se radi. Kampanja bez ikakvog konkretnog političkog sadržaja – dodaje Bagić.

Treba li ovo biti kraj Davora Bernardića?

– To moraju odgovoriti članovi SDP-a. Njegova odgovornost je da što prije članovima SDP-a da mogućnost da kažu svoje mišljenje na njegov način vođenja stranke. Davor Bernardić bi unutarstranačke izbore trebao raspisati u najbržem mogućem roku i na taj način izbjeći bilo kakva daljnja odugovlačenja, a onda će članovi SDP-a moći procijeniti njegovo vodstvo. Ako izaberu drugo vodstvo, dobivaju šansu za rebrendiranje, repozicioniranje i obnovu – kaže Bagić.

– Ovo je šansa SDP-u za kraj jednog pogubnog vođenja stranke – dodaje Mijić.

Bagić ističe kako je kod SDP-a u pitanju jedna strukturna kriza vodstva i kadrovske kvalitete.

– Vidimo da na ovim listama niste imali osim Bernardića još nekog SDP-ovog kandidata koji bi privlačio pozornost javnosti. Pogledajte Most, oni su se uspjeli ojačati jer su izvukli tri, četiri nova atraktivna kandidata koja su privukla pažnju javnosti. SDP nije isprofilirao nijednog drugog značajnog kandidata koji bi mogao privući pažnju biračkog tijela – kaže Bagić.

– HDZ je od svojih nekih kadrova izvukao maksimum. Gordan Jandroković je imao jako dobru osobnu kampanju, i on je pokazao da je političar punog profila, da nije ljuštura koja samo klima glavom. Ivan Anušić je u Škorinom dvorištu osvojio osam mandata. To je ogroman rezultat, što pokazuje da je HDZ uspio stvoriti određeni mamac za birače što HDZ to nije ni s kim učinio – kaže Mijić.

HDZ je u prvoj izbornoj jedinici odnio uvjerljivu pobjedu?

– Radi se o podjeli lijevog biračkog tijela, pola je otišlo listi Možemo, pola SDP-u, dio je osvojio i SIIP. To je postotak glasova koji je HDZ već osvajao u prvoj izbornoj jedinici – kaže Bagić.

– Nikad nisam očekivao da će Bandić uzeti dio glasova HDZ-u koliko sam očekivao da će ih suradnja s Bandićem mogla koštati. Bandić u tom negativnom smislu nije naštetio HDZ-u – smatra Mijić.

– Način na koji je Plenković vodio većinu, to se pokazalo kao čvorci, vrlo loši napadi koji ga nisu ni na koji način oslabili već možda i ojačali – dodaje Bagić.

– Plenković će biti u mogućnosti sastaviti većinu bez da ulazi u Domovinski pokret i razgovore s njima, ima tri scenarija za složiti većinu i to vrlo lagodno. Tko god bude previše tražio, na tome će biti krivnja, Plenković je u lagodnoj poziciji – smatra Mijić.

– Plenkovićev projekt je uspio, HDZ je dobio pobjedu prvi puta bez desničarenja. Pozicija koju je imao Sanader, 2003. i 2007. dobivao izbore vodeći centrističke umjerene politike, ali je u izbornoj kampanji koristio desne teme, simbole kako bi idealizirao desni dio biračkog spektra pa je prevario te svoje birače vodeći liberalne politike. HDZ cijelo vrijeme do sada uspijevao pobjeđivati tako da je varao dio desnih birača koji su glasali za HDZ – kaže Bagić.

Mislite li da će HDZ pozvati HNS?

– Sigurno, oko toga nema puno diskusije. Nije veliko iznenađenje da su prošli, moglo se očekivati da će biti oko izbornog praga – kaže Bagić.