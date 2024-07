Iznajmljivači o novim navikama gostiju na Jadranu: 'Plaže su čednije nego što su prije bile'

Kako su se proveli, u čemu su uživali, a što smeta 20 milijuna turista koji godišnje biraju Hrvatsku za odmor? Većina gostiju najviše ocjene daje ljepoti prirode i mjesta, osobnoj sigurnosti i atmosferi. Promet, gužve, lokalni prijevoz i slabe mogućnosti za šoping najčešći su nedostaci naše turističke ponude, pokazalo je istraživanje Instituta za turizam Tomas 2023. Da sve u cjelini još uvijek prolazi s nekom četvorkom, pokazuje podatak iz istog istraživanja prema kojem se čak 71 posto naših gostiju vraća na odmor u Hrvatsku. I to najmanje triput.

Što o svemu misle domaćini u popularnom obiteljskom smještaju? Kako su oni zadovoljni posjetom i turistima? Takva se istraživanja rijetko rade, ali jedno otprije desetak godina pokazalo je da su domaćini najzadovoljniji kad ugoste njemačke turiste. "Ne prave buku, uredni su, o svemu se brinu kao da je njihovo... ", opisivali su tada domaćini najbrojnije jadranske goste i onda i sada.

– Mogu to i danas samo potvrditi... Ali, nažalost, kod mene su sada njemački gosti jako rijetki – kaže jedna iznajmljivačica sa srednjeg Jadrana, a slično govori i njezin kolega iz Makarske. – Nema kod nas više puno Nijemaca, i to već dvadesetak godina. Viđamo automobile s njemačkim tablicama, ali to su uglavnom porijeklom naši. Očito, Nijemci su postali aviogosti, dolaze čarterima, odsjedaju u hotelima... – zaključuje Makaran. Iznajmljivanjem se bavi dvadesetak godina, uglavnom u svoja dva apartmana ugošćuje obitelji i parove. Problema je, kaže, puno manje otkad ima ta dva manja apartmana nego kad je iznajmljivao velike apartmane.

– Obitelji i parovi su dobri gosti, ne prave ni nered ni buku kao mlađarija ili samo muška društva. Od nacija, ponajbolji su mi nekako Ukrajinci, Albanci, Srbi, pa i gosti iz BiH. Za sobom sve ostavljaju uredno, tihi su, skromni. Istina, nemaju za razbacivanje, rijetko idu u restorane, kuhaju puno više nego nekada Nijemci ili Talijani. Poljaci znaju biti glasniji, ali govore mi prodavači izleta da su im baš poljski gosti dobre mušterije. Dobri su i Česi, Slovaci, ali ni njih nema puno kao nekad kad su masovno dolazili autobusima – kazuje naš sugovornik iz Makarske. Svjedoči i drugim promjenama.

– Sad više nema gostiju koji će biti na plaži od jutra do pet popodne. U 11 sati su u Makarskoj kolone turista koji nekamo idu. Današnji turisti nisu zadovoljni ako ne odu na neki izlet i ne poslikaju se za društvene mreže... A mladi se drže u svojim skupinama i malo izlaze. Kad sam iznajmljivao velike apartmane, imao sam grupe mladića koje bi iza sebe, nakon pet dana boravka, ostavili po dvadeset praznih boca žestokog pića. Sjedili dečki u apartmanu i pili. Ja to ne razumijem, nemaju druge interese, ne zanimaju ih djevojke... – čudi se iznajmljivač iz Makarske, grada koji je u čast nekim starijim, poduzetnijim generacijama podigao spomenik lokalnim galebovima, pa domeće: – Izgleda da galebova više nema... Imao sam gošće iz Zagreba, zgodne djevojke, bile su tjedan dana na odmoru, zadovoljne svime, ali na kraju su mi priznale da su malo začuđene. Sedam dana na plaži im nitko nije prišao. To se u moje vrijeme nije moglo dogoditi – smije se naš sugovornik.

Plaže su čednije nego prije i na Braču. Prije četrdesetak godina, kad je naš brački sugovornik bio momčić, na svakoj bi po nekoliko kupačica slobodno sunčalo grudi. Sada je ravno senzaciji kad neka osvane bez gornjeg dijela kupaćeg kostima. – Tu i tamo se neka strankinja obnaži, ono što je prije 40 godina bilo normalno, sad je izuzetak... – kaže brački iznajmljivač.

– Mi koji ugošćavamo obitelji u pravilu nemamo problema s gostima. To su uglavnom Slovenci, Česi, Slovaci, nešto Poljaka... sve ugodni, pristojni ljudi. Bude ih i imućnih, ali većina vodi računa koliko će potrošiti. Nijemci su nam se jako prorijedili, a nema baš ni Talijana. Oni su nekad, kad bi u kolovozu u Italiji počeo ferragosto, dolazili na vrata i pitali za sobu. Izlazili su na večere, bili su ludi za našom ribom. Ali, kriza je i njih dobro načela. Sada vidim Engleze u vilama u susjedstvu. Dođe društvo mladih, plate tisuću eura na noć i misle da im je sve dozvoljeno. Opijaju se, ako ne i nešto gore, galame, divljaju na bazenu do četiri-pet ujutro i smetaju obiteljskim gostima u okolnim apartmanima – kaže Bračanin.

Naš sugovornik s Krka kaže da mu je sezona bolja nego lani i da nema što prigovoriti svojim gostima. Negdašnja podjela da s europskog zapada stižu imućniji, a s istoka siromašniji gosti više, kaže, ne stoji, pa su se time istopile i neke druge razlike. Tako više nije pravilo da zapadnjaci idu u restoran, a istočnjaci kuhaju u apartmanu.

– Takvih podjela više nema. Mi ugošćavamo mahom obitelji s djecom, to su kulturni ljudi, ne prave buku, iza sebe ostavljaju uredno. I to bez obzira na to jesu li iz Njemačke, Kanade ili Poljske. Jedino ako se zalomi da nam dođe skupina mladih, tada zna biti problema, znate kako je kad se mlađarija raspojasa... – kaže Krčanin, koji se već naučio da današnji gosti ne ostaju na moru po dva tjedna kao nekad, već samo po pet-šest dana. Naši sugovornici kažu da su im Hrvati među poželjnijim gostima. Poznati su po tome da ne škrtare ni kad imaju ni kad nemaju.

