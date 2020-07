'Moj glas se više neće čuti u Saboru, narod je odabrao one koji služe novom svjetskom poretku '

- Svima koji su mi dali povjerenje zahvaljujem od srca, onima koji mi nisu dali povjerenje želim da ih drugi ljudi kojima su više vjerovali, predstavljaju bolje nego sam ja to činio, napisao je Ivan Pernar na Facebook stranici te se, kad je doznao da je prema prvim izlaznim anketama dobio 3,9% glasova, videom oprostio od Sabora.

- Sretan sam da imamo jedni druge i to mi je velika radost. Ono što je ključno je da su došli rezultati anketa i da, po tim rezultatima, ja ne ulazim u Sabor, započeo je Pernar.

- E sad, šta reć', koju poruku poslati? Ne znam što da kažem. Ja sam jedina osoba u Hrvatskom saboru koja se zalagala otvoreno za razne stvari, govorila bez maske i iskreno. Međutim, kad su bili izbori, kritičan broj ljudi nije smatrao da je bitno da ja budem u Saboru. U 8. izbornoj jedinici gdje sam išao na izbore, ako su ankete u pravu, mislim da sam dobio negdje 8 500 glasova, a trebalo mi je oko 10 500 glasova za prelazak praga. Nisam tužan, nisam ljut, jednostavno smatram da narod treba imati onakvu vlast kakvu zaslužuje, odnosno kakvu želi, rekao je Pernar i dodao da narod očito smatra da ima i boljih od njega, kao i da će ih drugi bolje predstavljati.

- To je legitimno pravo naroda, ja to prihvaćam. Ne ulazim u pitanje ima li narod pravo ili ne, pravo je naroda da misli što god hoće. Ako narod misli da ja nisam bio dobar kandidat za sabor, bože mili, uloga je vas da birate onoga koji je bolji od mene, a ne gori. Uopće nemam problema s vašim izborom. U Saboru se moj glas više neće čuti. Sad ćete čuti glasove drugih ljudi koje ste smatrali važnijima, bitnijima da se čuju, nego ja, rekao je Pernar i dodao da je u 8. izbornoj jedinici dao sve od sebe i trudio se obići svako mjesto.

Pogledajte atmosferu u stožeru koalicije "Dosta pljačke":

Neki smatraju da sam si ja sam kriv za rezultat, no neki drugi su bili bolji i to je to. Vi ste ti koji birate i vi ćete birati sebi onakvu vlast kakvu želite. Vrlo je vjerojatno da ćete moći glasati za mene i na idućim izborima. Doduše, do tad će proći još puno vremena. Ono što je bitno je da sam dao sve od sebe. Narod je odabrao one koji služe novom svjetskom poretku, podržavaju Soroševu agendu, narod je odabrao one koji služe globalnoj eliti vjerujući da će ta elita ispuniti njegove želje, rekao je Pernar i zahvalio svakoj osobi koja mu je dala glas, koja ga voli, svakome tko je nagovorio nekoga da ga se pridrži, svakome kome je stalo da se njegov glas čuje...

Pernar je rekao da je vrlo vjerojatno da će se za njega moći glasati i na idućim izborima i da je bitno da je dao sve od sebe. Zaključio je:

- Dragi narode, ono što si birao, to ćeš i dobiti.