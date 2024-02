Utrka za 'bijelom naftom': Hrvatska još nema nalazište litija, no jedna susjedna zemlja ima zalihe za cijelu EU

Zelena tehnologija kakvu danas poznajemo nije moguća bez rudarstva. Jedna boca ulja ili vode napravljena je od nafte, a za izradu jednog auta potrebna je tona bakra. Kada se govori o izvorima energije, u baterijskom smislu, tu trenutačno vodeću ulogu u svijetu ima upravo metal litij, koji mnogi još nazivaju "bijelim zlatom" ili "bijelom naftom".

Čak 75% ukupnog svjetskog eksploatiranog litija koristi se za naše mobilne uređaje za baterije. Također za laptope, tablete, električne romobile i za električne automobile. S obzirom na europsku strategiju i europski zeleni plan koji u sebi ima zapisan kompletan prelazak s dizelskih motora na električne i hibridne automobile, znači da će se ustvari potražnja za litijem u narednim godinama, a govorimo o europskom Zelenom planu do 2050. godine, uvišestručiti, ističe za Dnevnik.hr Sibila Borojević-Šoštarić, profesorica na Rudarsko-naftno geološkom fakultetu u Zagrebu.

No osim automobilske industrije i baterija za mobitele i tablete, koristi se i u drugim tehnologijama koje su trenutno nezamjenjive čovječanstvu. Onih preostalih 15% litija koristi se ustvari u industrijama poput keramičke, metalurške i industrije stakla, gdje se neprerađeni litij, dakle litijski minerali dodaju i koriste kao fluks u industriji snižavaju tališta, poboljšavaju viskoznost smjese i tako snižavaju ukupnu energiju koja je potrebna da bi neki proces bio tražen.

Udio litija u zemljinoj kori je svega 0,002 %, zbog čega su ležišta litija itekako dragocjena. Nažalost, u Hrvatskoj još uvijek nije pronađeno ležište ovog značajnog metala. Međutim, na nekim mjestima postoje velike koncentracije. Među vodećim država u EU spominje se španjolsko-portugalska granica, ali i Srbija, koja ima ležište koje može zadovoljiti potrebe Europske unije u sljedećih 50 do 100 godina. Također, kako piše N1, u Bosni i Hercegovini postoji sedam nalazišta litija, pokazuju preliminarni podaci rudarskih stručnjaka. Nitko ne zna koliko ga ima jer nisu rađena detaljna istraživanja, no, s obzirom na to da su zalihe ove rude u svijetu ograničene na dvije tisuće i sto godina, mala balkanska regija pod lupom je svijeta.

VEZANI ČLANCI:

Ovom rudom je bogato sedam nalazišta u BiH. Uz Lopar, gdje su istraživanja završena, potencijalna nalazišta su magmatske stijene od Srbeca do Foče. "Uglavnom magmatske kisele stijene. Na geološkoj karti izdvojili smo perspektivna mjesta: planinu Motajicu na sjeveru, pored nje Prosaru, kompleks magmatskih kiselih stijena na području Srednje Bosne, zatim istočno od Čajniča, Foče, Goražda i Srebrenice. To su lokaliteti koji su s aspekta stijena povoljni, ali bi svakako trebalo istražiti koncentraciju litija", kazao je za N1 Elvir Babajić, profesor s Rudarsko-geološkog fakulteta u Tuzli.

Inače, zemlja s najvećim dokazanim nalazištima litija na svijetu je Čile. No, Australija, unatoč dvostruko manjim nalazištima, prednjači u ekstrakciji litija, a nakon nje slijede Čile, Kina i Argentina. Problematično je pritom što je iskopavanje rude litija i prerada prilično prljav proces koji značajno zagađuje i uništava okolinu, uništavajući i podzemne vode i zagađujući tlo.

VIDEO Dacia Spring, najjeftiniji električni auto u Hrvatskoj