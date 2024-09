VIDEO Analiza izbora u SDP-u: 'Ovaj vikend bi mogao biti početak podjela u stranci. Hajdaš Dončić se nije nadao drugom krugu'

I dok se za čelno mjesto SDP-a bore Siniša Hajdaš Dončić i Zoran Paunović, jedno od pitanja koje se nametnuo nakon prvog kruga izbora je pitanje valjanosti izbornog procesa u Splitu, ali i u drugim gradovima. Naime, Središnja izborna komisija (SIK) poništila SDP-ove unutarstranačke izbore u Splitu zbog nepravilnosti i naložila da se u tom gradu izbori za članove Predsjedništva i članove Glavnog odbora ponove u subotu paralelno s drugim krugom izbora za predsjednika stranke, no to se neće dogoditi zbog jednoglasne odluke Statutarne komisije.

Politička komentatorica Večernjeg lista Petra Maretić Žonja komentira nadolazeće izbore u SDP-u, ali i samo stanje u stranci. Emisiju koju možete pratiti na svim platformama Večernjeg lista će voditi zamjenik glavnog urednika Dario Markas.

"SDP-ovci su proveli prvi krug unutarstranačkih izbora i pokazalo se da su ti izbori zanimljivi iz nekoliko razloga. Prvo, Hajdaš Dončić mora izboriti tu svoju pobjedu u drugom krugu koji se događa sutra. Dogodio se i čitav niz propusta i kritika na sam način organizacije tih izbora, kao i sumnji u nepravilnosti tako da su ti izbori postali zanimljivi i s te druge strane. Možemo se našaliti i reći da sve ono što smo vidjeli u Domovinskom pokretu se preslikalo i u SDP-u, što se mnogi nisu nadali, ali događa se", ustvrdila je Maretić Žonja.

Problemi su nastali na izborima u Splitu. Što se dogodilo, objasnila je stručnjakinja. "Nepravilnosti su se dogodile u Splitu i Središnja izborna komisija navela je da su se događale brojne nepravilnosti. Napisali su rješenje u kojem sve to stoji i problem je nastao s popisom birača koji je bio odvojen. Nekoliko dana nitko nije znao gdje su popisi. Središnja izborna komisija poništila je izbore i naložila da se sutra ponove. Međutim, Statutarna komisija poništila je jučer tu odluku i sutra će se održati samo izbori za novog predsjednika. No, da su se sutra ponovili izbori za Predsjedništvo i Glavni odbor promijenili bi strukturu predsjedništva. Jedna od mogućih promjena koja bi mogla biti jest da bi u Predsjedništvo mogao ući Mišo Krstičević, gradonačelnik Ploča koji je i podnio prigovor jer je između njega i gradonačelnika Trogira bilo 13 glasova razlike".

Na pitanje znači li to da postoje velike podjele u SDP-u, kazala je: "Peđa Grbin je izbacio jako puno ljudi iz stranke s kojima je bio nezadovoljan. Činilo se da više nema tih podjela, ali ovo što se dogodilo u Splitu, a navodno i u drugim mjestima, mene ne bi osobno čudilo da ovo postane zametak nekakvih novih podjela. Do jučer su bili jedna struja, a ovo sve skupa bi moglo dovesti do novih podjela".

"Hajdaš Dončić se nije nadao drugom krugu jer se nadao da će sve to riješit u prvom. Dakle, za Hajdaš Dončića drugi krug je loša vijest, poraz. Očekivalo se da je to mogao u prvom krugu. To je bilo i realno s obzirom na okolnosti. Znalo se da su sve županijske organizacije stale na njegovu stranu. Njegovi protukandidati su optuživali Iblerov trg i Grbina da čine sve kako bi pobijedio u prvom krugu. Zna se da on nije imao nekog jakog izazivača. Svi oni koji bi mu mogli pomrsiti račune su odustali od te utrke na samom početku. Ni Mirela Ahmetović, Mišel Jakšić i Mišo Krstičević se nisu kandidirali.Dobio je neke protukandidate, ali oni nemaju zaleđe. Zoran Paunović je ipak imao neke ljude iza sebe. Hajdaš Dončić nije uspio pobijediti u prvom krugu iako je sve bilo napravljeno da to bude, Sutra kad se održavaju izbori i unatoč svim nepravilnostima, teško je očekivati da bi se nešto moglo dogoditi i da Paunović neće pomrsiti planove Hajdaš Dončiću".

Petra Maretić Žonja misli kako neće biti nekih velikih podjela kako je bilo za vrijeme Bernardića. Nepravilnosti smatra problemom za Hajdaš Dončića. "Plenković će mu moći spočitavati na svakom aktualcu način na koji je došao na čelo SDP-a. To je problem s kojim će se morati nositi. Osim što je to sjena za stranku, neke okolnosti idu na ruku SDP-u i oni nekim svojim postupanjem 'profućkaju' tu neku šansu koja im se nudi". Maretić Žonja ističe da kad govori o okolnostima koje idu na ruku SDP-u misli na nadolazeće predsjedničke izbore na kojima se očekuje da bi Zoran Milanović mogao obraniti mandat, te da bi se njegova pobjeda mogla smatrati upravo pobjedom SDP-a jer je on njihov kandidat.

"Bilo kome tko će biti predsjednik SDP-a, to će ići u prilog. Nakon predsjedničkih izbora dolaze lokalni. SDP po svim istraživanjima stoji bolje nego što je stajao na prošlim lokalnim izborima. Samim time očekuje se da bi rezultati mogli biti bolji. Obranit će sve gradove i općine, mogli bi dobiti još kojeg župana što bi mogao biti veliki vjetar u leđa. Ono što je njima važno, Možemo! je palo što znači da u gradu Zagrebu gdje su na vlasti mogu očekivati dvostruko više mandata u Gradskoj skupštini što bi ih stavilo u ravnopravniji položaj s Možemo!, ako će oni biti ti koji će obnašati vlast u Zagrebu. Možemo ih za sad ne pita za to što će raditi."

Maretić Žonja se osvrnula i na premijera. "Andrej Plenković je već tri mandata na vlasti. Postoji zasićenosti i njime i HDZ-om. To je nešto što ide na SDP-u. Išlo im je u korist to što nemaju nekih velikih podjela, ali i to su na neki način uspjeli uprskati. Okolnosti im se slažu, pa ćemo vidjeti hoće li to znati koristiti."

Upitana postoji li mogućnost da bi novom promjenom u SDP-u moglo doći do kritika prema Milanoviću, Maretić Žonja smatra: "Ono što se u javnosti spominjalo je njihov odnos koji imaju prema predsjedniku države Zoranu Milanoviću i njihova povezanost s njim. Čulo se da se oni trebaju distancirati od njega i više ga kritizirati. Naravno, Hajdaš Dončić...Ne treba to očekivati od njega. Iako samom Zoranu Milanoviću te kritike ne znače ništa. Treći mandat ne može dobiti. Tko kaže da mu ovaj neće reći 'slobodno možeš'. "