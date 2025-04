She Loves Pablo otkrili predgrupu i posebno iznenađenje za slavljenički koncert u klubu Boogaloo

She Loves Pablo na pozornicu kluba Boogaloo stižu za deset dana kako bi s publikom proslavili 20. rođendan benda i predstavili peti studijski album. Bend je sada otkrio tko će im biti support na koncertu, ali i posebnu pogodnost za publiku mlađu od 18 godina. Poznata je i satnica koncerta. Ulaznice za koncert možete nabaviti u sustavu Entrio te u Dirty Old Shopu.

Greynoise su započeli stvarati 2023. godine i ubrzo su otkrili da najbolje rade u melankoličnom ozračju, te su odlučili stvarati upečatljive, heavy i misaone pjesme u kojima se jasno mogu čuti njihovi uzori. U srpnju 2024. godine izdali su svoj debitantski EP "Konnekt", koji je opisan kao putovanje u dubine ljudskog iskustva, neizgovorenih veza i onoga što znači biti povezan u svijetu koji često djeluje fragmentirano. Upravo oni gosti su velikog koncerta benda She Loves Pablo u klubu Boogaloo 26. travnja.

Vrata kluba otvaraju se u 20 sati, Greynoise kreću u 21:15, a She Loves Pablo stage preuzimaju u 22:15 sati. Bend je objavio i posebno iznenađenje za publiku mlađu od 18 godina, a njima je upad na svirku besplatan. Prije nekoliko dana, She Loves Pablo su predstavili novi singl i spot "Black and Blue", pjesmu preuzetu s albuma "She Loves Pablo". Glazbu potpisuje Domagoj Šimek, glazbu je radio s cijelim bendom, singl prati i istoimeni spot. Video je snimio i editirao Hrvoje Baudoin, dok produkciju i režiju potpisuju She Loves Pablo i Marko Nemec.

Uz "Black and Blue", singlovima "Mouth For Bore", "The More You Hold Your Breath, The Less You Have" i "Pretty Company, Big Inconvenience" She Loves Pablo su najavili peti album, na kojem se ukupno nalazi 11 pjesama. Na svim pjesmama je, kao i inače, radio čitav bend, za cover je zaslužan Marko Nemec, a album je producirao, miksao, snimio i masterirao Leonard Klaić.