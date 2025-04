Mamić: Ja bih trebao dobiti Nobelovu nagradu i predavati na fakultetu kako se doskočilo kriminalu

Nakon što je USKOK pokrenuo istragu protiv bivšeg pomoćnika ministra financija Branka Šegona i bivšeg zamjenika ravnateljice Porezne uprave Tihomira Kralja zbog sumnje na trgovanje utjecajem RTL Danas razgovarao je sa Zdravko Mamićem, bivšim čelnikom Dinama i bjeguncem od hrvatskog pravosuđa. USKOK sumnjiči Šegona i Kralja da su od Mamića tražili 500.000 eura u zamjenu za povoljan pravosudni epilog. On je spomenuti dvojac za to teško optužio na jednoj od svojih konferencija.

Mamić je u razgovoru za RTL kazao kako ga je 'ugodno iznenadio postupak USKOK-a' jer su pokrenuli tu istragu. - Oni su meni došli u Ljubuški tri puta i rekli - kako su oni obnašali funkciju zamjenika ministra financija, odnosno zamjenika šefice Porezne uprave. I oni su to meni rekli, to je javno poznata stvar. Rekli su, naše službe su ti pakirale taj postupak, mi smo podnijeli zahtjev USKOK-u da se krene u tvoje kazneno vođenje i mi ćemo to sami zajedno s našim prijateljima… I pozvali su se na prijateljstvo, odnosno da imaju suglasnost za razgovor sa mnom od pomoćnika ili savjetnika državnog odvjetnika, gospodina Mladena Bajića i gospodina bivšeg ministra financija Slavka Linića. Meni je to bilo dosta uvjerljivo s obzirom na to da sam ja znao što su oni obnašali i da sam znao kako su se u to vrijeme meni namještao taj postupak koji me i dan danas prati - rekao je.

Dodao je kako im nije htio dati novac unaprijed. - Rekao sam da imam loša iskustva i svaki put kad sam dao novac, da sam završio s optužnicom. Imam optužnicu gdje sam prijavio trojicu sudaca koji su sudjelovali u mom suđenju u Osijeku, to su Krušlin, Kvesić i Vekić i predsjednik suda poslije Vrban. Svi su oni sudjelovali u mom procesu, svi su procesuirani, uhićeni i tako dalje. Nažalost još nije došlo do suđenja u tom slučaju - rekao je Mamić.

Kazao je kako je prijavljivanjem sudaca on 'dobio jedno djelo' a njegov brat 'dva djela'. - Pazite, anđeo koji se zove Zoran Mamić, ni kriv ni dužan, jer sam ga spomenuo da me vozio u autu prema Širokom Brijegu na sastanak gdje sam imao sa sucem Kvesićem i gdje sam rekao bratu da u jednom trenutku preda jednoj osobi u klubu novac. Niti je on znao kome ga dajem ni zašto niti me pitao. On može dobiti 10 godina zatvora jer sam ga ja slučajno spomenuo da je on bio u nekoj stvari koja je meni trebala biti pri ruci. Da mi je bio vozač ili da mi je posudio neke novce. Prema tome, što ću očekivati od takvog sustava? - kazao je Mamić. Na pitanje je li ogorčen Mamić odgovara: 'Ne da sam ogorčen, ne znam kako sam uopće živ koliko sam ogorčen. Pratili ste moje suđenje od početka, neka mi netko objasni u ovoj Hrvatskoj kako sam to ja napravio zlodjelo ili moj brat, da smo mi presuđeni, a da u isto vrijeme proslavljeni sportaši koji su ni krivi ni dužni… jer, sad će ispasti da ja optužujem reprezentativce, Luku Modrića, a da Bog da se dogodilo meni ili mojoj djeci što bih ja želio njima. Ljudi niti su krivi ni dužni. Ali ako ja kažem sada, ako sam ja počinio djelo i moj brat, pa onda kako nisu oni počinili preko čijeg računa su novci kolali, a određena količina novca, i to u milijunima eura, je ostala još na računima jednoga od njih. Prema tome, ili smo svi u djelu ili nitko nije. Ali vidimo da je nekome država i pravosuđe maćeha, a nekome majka.

Kazao je i kako bi trebao 'dobiti Nobelovu nagradu' za to što je otkrio i napravio 'da se lišimo ovih kriminalaca'. - Ja bih trebao predavač biti na pravosuđu, na fakultetu kako se doskočilo kriminalu, a ne da mi se montira takav postupak - izjavio je za RTL.