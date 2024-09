Izbori u SDP-u: Sumnja se da je nepravilnosti bilo i drugdje, a ne samo u Splitu

Iako je Središnja izborna komisija (SIK) poništila SDP-ove unutarstranačke izbore u Splitu i naložila da se u tom gradu izbori za članove Predsjedništva i članove Glavnog odbora ponove, pitanje je hoće li se to doista i dogoditi u subotu paralelno s drugim krugom izbora za predsjednika stranke. Naime, s obzirom na to da se splitska organizacija žalila na odluku SIK-a, tijelo koje daje konačni pravorijek je Statutarna komisija, koja se sastaje danas u 18 sati. Glasine uoči sjednice išle su u pravcu toga da je velika vjerojatnost da će Statutarna komisija odluku Središnje izborne komisije ukinuti. Jer sve osim scenarija "mir, mir, mir, nitko nije kriv, stranci u ovom trenutku nimalo ne odgovara".

Sporni popis birača

Međutim, zbijanje redova i peglanje krizne situacije pada u vodu kada se pročita što stoji u rješenju Središnje izborne komisije, koja je donijela prvotnu odluku da se izbori poništavaju u Splitu i da se moraju ponoviti za vodstvo i Glavni odbor. To je rješenje i više nego jasno i u njemu piše kako je izborni proces u Splitu kontaminiran.

Središnja izborna komisija utvrđuje da u trenutku donošenja ove odluke sav izborni materijal za biračko mjesto Split nije dostavljen na propisani način, da u zaprimljenoj dokumentaciji nedostaje dio materijala i da se stoga provjera dokumentacije ne može izvršiti te da naknadna dostava materijala ne može utjecati na drukčiju odluku, budući da je sporni popis birača gotovo dva dana bio odvojen od ostalog biračkog materijala i na lokaciji koja nije dostupna nadležnom tijelu stranke. Sukladno navedenom, očito je da su se u provođenju izbora na biračkom mjestu Split dogodili propusti koji dovode u pitanje valjanost zaprimljenih rezultata – piše u rješenju SIK-a.

Cijela priča zakotrljala se kada je Mišo Krstičević, kandidat za člana Predsjedništva SDP-a, zatražio uvid u izborni materijal u Splitu, dva dana nakon što su izbori provedeni. I prije nego što je taj uvid napravljen, SIK je ustvrdio kako dostavljeni materijal za biračko mjesto Split nije potpun, odnosno da nedostaje i popis birača. Na to SIK upozorava šefa Županijske izborne komisije za Splitsko-dalmatinsku županiju i predsjednika biračkog odbora Split pa u SIK-u dva dana kasnije dobivaju traženi popis birača, ali skenirani, dok originale SIK ne dobiva ni dan kasnije, kada i izdaje rješenje da se izbori u Splitu moraju ponoviti. Inače, Mišo Krstičević, koji je i podnio prigovor SIK-u, ostao je bez članstva u vodstvu stranke. Nedostajalo mu je za reizbor u Predsjedništvo samo 13 glasova, koliko je više od njega dobio gradonačelnik Trogira Ante Bilić. I realno, ponove li se izbori u Splitu, lako bi se moglo dogoditi da Krstičević iz novog vodstva ipak "izgura" Bilića.

– Postojale su određene indicije u neispravnost provedbe izbora i ja sam zatražio da se to provjeri. SIK je donio odluku i to sada ide na Statutarnu komisiju. Živim u nadi da ljudi ne bi radili nepravilnosti – poručio je Krstičević.

I iako sada neki iz vodstva SDP-a u odlasku pokušavaju relativizirati nastalu situaciju argumentima kako je materijal kasnio jer je članu komisije koji ih je morao dostaviti "riknuo auto" i kako nitko nema dokaze o nepravilnostima, nego samo indicije, činjenica je da SDP ima veliki problem jer je i više nego jasno da je integritet izbornog procesa doveden u pitanje. I bez obzira na to ponovili se izbori u Splitu ili ne, ostaje velika ljaga na cijelom procesu. Nije isključeno i da se sve ne zaustavi samo na Splitu s obzirom na to da su tijekom cijelog današnjeg dana neki članovi vodstva SDP-a dobivali poruke članstva s terena kako je nepravilnosti bilo i u njihovim sredinama. Navodno je jako puno članova koji nisu glasali na izborima, a koji su zaokruženi da su na birališta izašli što se, kao problem, spominjalo i u slučaju Splita, iako, istina, SIK u svom rješenju takve situacije ne spominje. Osim ako se to ne odnosi na rečenicu "ne ulazeći u daljnje prigovore kandidata Miše Krstičevića".

– Gdje god je bila velika izlaznost, nešto se prtljalo na izborima i upitna je regularnost rezultata – uvjeren je jedan član vodstva SDP-a.

Izborni proces u SDP-u od starta je kontaminiran. Kandidati za predsjednika stranke poput Miranda Mrsića i Mladena Kešera još su i prije prvog kruga tvrdili kako ekipa s Iblerova trga na čelu sa šefom u odlasku Peđom Grbinom radi sve da novi šef postane Siniša Hajdaš Dončić. Prtljalo se oko toga tko uopće može biti kandidat za novog šefa, ukidala su se izborna pravila i kriteriji tko uopće može biti kandidat nakon što je kandidacijski postupak završen, rukama i nogama moralo se boriti za sučeljavanja pred članstvom i da članovi mogu na sučeljavanjima postavljati pitanja, istima postavljati pitanja...

Sve što se događa pokazuje da nešto nije dobro u SDP-u i da postoje dva SDP-a, jedan pošteni i jedan šalabahterski, koji se oktroiranjem izbora pokušava izboriti da oni bliski jednom kandidatu za šefa prolaze bolje od svih drugih. Uvijek smo se razlikovali od HDZ-a. Ovime što se sada radi pala je i zadnja brana tome – kaže Mirando Mrsić, koji je pokušao na izborima postati novi šef stranke, ali nije prošao u drugi krug. Poziva rukovodstvo koje i dalje vodi SDP da se u ovom trenutku stavi na stranu, da pusti stranačka tijela da donesu odluku. Po njemu, jedina je ispravna odluka da se izbori ponište u potpunosti i da se održi nova sjednica Glavnog odbora i izbori raspišu ispočetka.

– Članovi ovo ne zaslužuju i ovime samo dajemo municiju Andreju Plenkoviću da nas etiketira – kaže Mrsić.

'Mi nemamo toliko članova'

Kritike na račun vodstva u odlasku čule su se danas i od nove-stare članice vodstva Sabine Glasovac. – Malo sam tužna, tijekom cijele kampanje pojavljuju se neke sumnje. Prvo ovaj slučaj s Paunovićem, te ne može biti kandidat, pa može, pa su neki kandidati govorili da nismo dovoljno uključili članstvo da se održava više sučeljavanja... Sada, evo, ovo. Nakon što su zatvorena birališta, dobila sam velik broj poziva iz drugih dijelova Hrvatske u kojima se čude velikoj izlaznosti pa kažu: "Mi nemamo toliko članova." Sad je Split u žarištu, ali zaista sam imala puno poziva u kojima ljudi kažu da je možda bilo nepravilnosti – kazala je Glasovac jučer gostujući na televiziji N1 dodavši da je sada sve na stranačkim tijelima i da bi bila šteta da izbori nisu provedeni po pravilima.

