Velike poplave u Italiji, aktivirani odroni, poginuo 92-godišnjak: 'Upomoć, voda mi je ušla u kuću'

- Upomoć, voda mi je ušla u kuću - posljednje su riječi koje je telefonom 92-godišnji Giuseppe Bracco uputio svojoj kćeri prije nego što se utopio u svom domu u Monteu da Pou, na području Torina. Nesretni Bracco živio je sam u prizemlju kuće te je vidio kako voda naglo raste nakon što se potok Della Valle izlio, preplavljujući grad. Njegova kći koja živi u Torinu pokušala ga je umiriti i doći do njega, no bilo je nemoguće stići na vrijeme. Njegova nećakinja pozvala je putem društvenih mreža okolne stanovnike da pomognu starcu, no bujica je bila prejaka i nitko nije mogao doći do njega na vrijeme. Kada su spasioci uspjeli ući u kuću pronašli su Giuseppea među prevrnutim namještajem.

Brojne rijeke na sjeveru Italije izlile su se iz korita nakon obilnih kiša u regiji, a vlasti su zatvorile područja i ceste u blizini rijeka. Sjeverozapadna regija Pijemont s glavnim gradom Torinom teško je pogođena i upućeni su apeli lokalnom stanovništvu da ostane kod kuće. Zbog poplavljenih pruga došlo je do velikih kašnjenja u željezničkim uslugama između Italije i Švicarske, izvijestila je talijanska željeznička kompanija. Nekoliko je vlakova ostalo zaglavljeno duž te relacije. Vlasti su upozorile na jake vjetrove, poplave i odrone. Područja koja obično privlače veliki broj posjetitelja tijekom uskršnjih praznika, poput Južnog Tirola na sjeveroistoku, Lombardije na sjeveru i Toskane južnije također su pogođena.