Uskok je prisluškivao čovjeka koji je za Anu Karamarko rekao: ‘Daj mi neki programčić za prijateljicu’

Kada je Tomislav Pavković, sada osumnjičen da je ustrojio zločinačko udruženje kojem su glavni “posao” bile porezne prijevare teške 20 milijuna kuna, 3. prosinca 2019. nazvao Dinka Jagića, sada također osumnjičenog, vjerojatno nije bio svjestan da se taj razgovor prisluškuje. Jer Pavković je zajedno sa svojim ortacima tada zbog svojih mutnih poslova bio pod tajnom prismotrom USKOK-a i policije.

Pratili trag novca

A bio je i na udaru poreznika jer nije mogao pravdati račune koje su njegove tvrtke Le noke usluge d.o.o. i Analytics expert d.o.o. izdale tvrtki Drimia d.o.o. I zbog toga poziva sada su se i Pavković i Jagić, ali i Ana Karamarko, supruga Tomislava Karamarka, bivšeg šefa HDZ-a, našli u povećim problemima. Jer istražitelji sumnjaju da je Drimia Pavkovićevim tvrtkama platila 467.500 kuna za fiktivne usluge, a dokaz su pronašli upravo u spomenutom pozivu.

Jer nakon što je Pavković nazvao Jagića, upitao ga je: – Imaš li kakvu šprancu ugovora o isporuci softvera i poslovno-tehničkoj suradnji? – Nemam, moram vidjeti što ima online – odgovara mu Jagić. Dva dana nakon spomenutog razgovora, Pavković ponovo zove Jagića. – Imaš li neku aplikaciju, neki stari programčić? Nešto bez veze da se stavi na CD. Ne treba to ništa raditi, nego samo da prijateljica ima nešto vezano uz ono što si joj radio. Počeli su nešto češljati, traže račune... – pojašnjava Pavković svoje, a i probleme Ane Karamarko s radoznalim poreznicima Jagiću. – Razumijem, tebi treba nešto što se ne može povezati ni s čim – shvaća Jagić bit problema. – Ma sve je to prijavljeno i sve je to OK. Samo da ona ima kod sebe nešto. Neki elaboratić na pet strana – kaže Pavković. – Naći ću neko društvo pa ću nešto složiti – zaključuje Jagić.

Iz daljnje tajno snimljene konverzacije, razvidno je da je Pavković rekao Ani Karamarko da mu pošalje račun, dok će on napraviti ugovor o isporuci. Iz daljnjih razgovora jasno je da je Jagić napravio traženi dokument, koji je nazvao Le noke CRM te ga je poslao Pavkoviću na mail. Ovaj je potom tražio da se u dokument ubaci i fotografija, sve to stavi na stick, a primopredaja sticka obavljena je 8. prosinca 2019 u Tempus baru. Nakon što je dobio što je tražio, Pavković je kontaktirao Barbaru Baradu, također sada osumnjičenu, kojoj je dao precizne upute da ode na Novu Ves, gdje je inače sjedište Drimije.

– Nazovi je, ona će izaći. Skini potom onu naljepnicu i neka svojom rukom napiše da je to primila 31. prosinaca 2018. Javi mi se kada to bude obavljeno – kazao je Pavković suradnici. Ono što joj je rečeno, ona je napravila, a za Pavkovića, ali i Anu Karamarko, nezgodno je što se sadržaji tajno snimljenih razgovora poklapaju s dokumentacijom koja je predana poreznicima, jer iz te dokumentacije proizlazi da je La noke 31. prosinca 2018. Drimiji izdao račun za usluge isporuke poslovnog softvera od 312.500 kuna, dok je Analytics expert 10. srpnja 2019. Drimiji izdao račun od 155.000 kuna za usluge poreznog i financijskog savjetovanja.

Ta dva računa ukupno su iznosila 467.500 kuna, a njihovo plaćanje je potpisom i pečatom odobrila Ana Karamarko. Prateći trag novca, istražitelji su utvrdili i da je od uplaćene svote na računima Pavkovićevih tvrtki ostalo 30.000 kuna, a ostatak je Pavković, tvrde istražitelji prenio, na račune tvrtke TD Prskalo consulting. To je, kako se sumnja, učinio u dogovoru s Oliverom Kolobarićem, a nakon što je novac prebačen, s njega je u gotovini odmah podignuto 77.000 kuna i predano Ani Karamarko. Zbog svega toga istražitelji smatraju da je riječ o fiktivnim uslugama, iako je Ana Karamarko, tijekom ispitivanja u USKOK-u, zanijekala počinjenje djela, a u poslovnim knjigama Drimije ti su računi proknjiženi. No istražitelji tvrde da je izbjegnuto plaćanje cijelog proreza, te tvrde da je zbog neplaćenog poreza u tom slučaju proračun oštećen za 138.500 kuna.

Fikus direktori

Sličan obrazac ponašanja Pavković je imao i u drugim situacijama, a fiktivni računi koji su isporučivani raznim tvrtkama odnosili su se na dimnjačarske usluge, usluge transporta, nabavke armature, građevinskog materijala te čak i sira iz Litve. Pavković je za direktore poduzeća postavljao i ljude iz Srbije i BIH, koji su za financijsku naknadu glumili fikus direktore.

No on se, sudeći po tajnim razgovorima, o svojim ljudima dobro brinuo, pa je pojedine žene koje su s njim radile prebacivao iz tvrtke u tvrtku kako ne bi ostale bez porodiljne naknade, a Iliji Ageljiću je, nakon što je ovaj završio u Remetincu uplaćivao novac na njegov zatvorski račun.