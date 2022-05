Ukrajincima Rusi više nisu najveća opasnost: Dvije iznenadne pojave u EU uskoro će uzeti danak

Rat u Ukrajini, i to nije samo još jedna zvučna fraza, ulazi u svoju najozbiljniju i najopasniju fazu, osobito iz ukrajinske perspektive. U Europi i u onome što nazivamo zapadnim svijetom već se osjeća snažan zamor od rata, a to je ujedno i najveća opasnost za Ukrajinu u ovom trenutku. Čini se da i ruski despot koji ga je pokrenuo računa na tu zasićenost.



Zamor se ponajprije osjeća u europskim i svjetskim medijima kojima rat u Ukrajini već neko vrijeme nije glavna vijest, unatoč činjenici da se nijedan događaj u svijetu u ovom trenutku po važnosti i dalekosežnosti ne može usporediti s važnošću ruskog rata protiv Ukrajine, o čijem ishodu, i to doslovce, ovise budućnost i sloboda Europe i cijeloga svijeta. Svojevrsna euforija iz prvih dana i tjedana rata brzo se ispuhala. Rat je prešao u svojevrsnu rutinu, a javnost na zapadu počela ga je tako i prihvaćati, što nije dobro za ukrajinsku stranu. Tu su rutinu samo nakratko poremetili šokantni prizori predaje ukrajinskih branitelja Mariupolja.