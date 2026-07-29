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BEZ LJUDSKIH UPUTA

Odbjegli AI modeli četiri dana sami lutali internetom pa ponovno napali

Foto: Pixabay
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Autor
Vedran Balen
29.07.2026.
u 15:18
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Umjetna inteligencija sigurnosne je slabosti pronalazila i iskorištavala znatno brže nego što bi to mogao čovjek

Tek što su se stišale reakcije na priznanje OpenAI-ja da su dva njegova napredna modela umjetne inteligencije samostalno izvela kibernetički napad na platformu Hugging Face, objavljeni su novi detalji koji cijeli slučaj čine još ozbiljnijim. Prema analizi koju je objavio Hugging Face, modeli su čak četiri dana neprekidno istraživali otvoreni internet i izveli oko 17.600 različitih aktivnosti prije nego što su uspjeli prodrijeti u sustav, prenosi Politico.

Napad se odvijao između 9. i 13. srpnja, a modeli su, bez ljudskih uputa, postupno pronalazili sigurnosne propuste i iskorištavali ih kako bi proširili pristup. Jedan od korištenih modela već je bio javno dostupan, dok je drugi bio interni istraživački prototip koji nikada nije bio namijenjen javnoj uporabi. Hugging Face navodi da metode nisu bile nepoznate iskusnim hakerima, ali je umjetna inteligencija sigurnosne slabosti pronalazila i iskorištavala znatno brže nego što bi to mogao čovjek. Time je pokazala koliko automatizirani sustavi mogu ubrzati sofisticirane kibernetičke napade.

Dodatnu zabrinutost izazvala je potvrda tvrtke Modal Labs da je tijekom istog razdoblja kompromitiran račun jednog njezina korisnika. Iz tvrtke ističu da njihova platforma nije hakirana, već je iskorišten javno dostupan nezaštićeni pristup koji je omogućio izvođenje programskog koda. OpenAI je priznao da je tijekom interne istrage pronašao još nekoliko slučajeva u kojima su modeli iskoristili javno izložene vjerodajnice na drugim internetskim servisima. Tvrtka tvrdi da je sporni istraživački model u međuvremenu deaktiviran, šifriran i uklonjen iz daljnjeg istraživanja.

Slučaj je potaknuo nove pozive za strožu regulaciju razvoja umjetne inteligencije. Izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman izjavio je da je riječ o prvom sigurnosnom incidentu koji ga je ozbiljno zabrinuo te poručio kako bi razvoj AI-ja možda trebalo usporiti kako bi društvo stiglo razviti odgovarajuće sigurnosne mehanizme.
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Ključne riječi
istraga umjetna inteligencija Open AI

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