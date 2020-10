Udala se princeza jedne od najsretnijih nacija na svijetu, njezina obitelj vlada već više od 100 godina

Princeza male himalajske kraljevine Butan, 27-godišnja Euphelma Choden Wangchuck, udala se godinu starijeg mladića Dasha Thinlaya Norbua, u ceremoniji koja se održala u četvrtak u glavnoj kraljevskoj palači, izvijestila je kraljevska obitelj.

Mladenka je polusestra trenutačnog kralja Jigmea Namgyela Wangchucka, dok je njezin suprug mlađi brat trenutne kraljice Jetsun Peme.

Princeza Euphelma Choden Wangchuck studirala je sociologiju u SAD-u. Također je predsjednica butanskog Paraolimpijskog odbora. Njezin suprug studirao je u Indiji, obučen je za pilota i radi za butansku aviokompaniju Drukair.

Dinastija Wangchuck vlada Butanom više od 100 godina i vrlo je cijenjena u ovoj zemlji koja se nalazi između Indije i Kine.

Princezin otac 2008. godine abdicirao je i tako popločio put demokraciji. Otad je zemlja ustavna monarhija.

On this joyous occasion of the Royal Wedding of Her Royal Highness Princess Eeuphelma Choden Wangchuck and Dasho Thinlay Norbu, we the management of Business Bhutan would like to wish HRH and Dasho a very Happy Wedding and a happy life.



