U Škotskoj od droga svaki dan umiru čak tri osobe

Država iz EU u kojoj se najviše umire od droge postala je Škotska. U Škotskoj je lani zabilježeno 1187 smrtnih slučajeva od predoziranja raznim vrstama droga, a to je više od tri smrti dnevno, što je čak 27 posto više nego u 2017. godini. S tim crnim brojkama na 100 tisuća stanovnika ova je zemlja pretekla Sjedinjene Države, gdje ovisnici masovnu umiru od sintetičkih droga, osobito fentlanila. U EU to je najviša stopa umiranja od droge, a uskoro bi mogla biti i u svijetu.

Najopakiji je heroin

Primjerice, u Engleskoj od droge umire trećina od spomenute škotske brojke. Najveći porast smrtnosti zabilježen je u dobnoj grupaciji iznad 35 godina, takozvanoj „Trainspotting generaciji“, a to su uglavnom ljudi koji dugo vremena uzimaju droge i čije je tijelo potrošeno od njihova štetnog utjecaja. Usto, na tržištu je sve više novih, sintetičkih droga čije je djelovanje pogubno.

Raste i broj mlađih ovisnika koji su umrli nakon predoziranja. Heroin, metadon i kodein krivi su za čak 86 posto smrti. Mlađe ovisnike ubija najviše to što kombiniraju nekoliko droga odjednom, a one starije izrazito krhko zdravlje te miješanje lijekova koje dobivaju za odvikavanje, klasičnih droga i alkohola. U Glasgowu od predoziranja umire velik broj beskućnika, i to od ilegalnih verzija benzodiazepina poput valiuma koje kupuju u golemim količinama za sitan novac preko interneta.

Škotske zdravstvene vlasti također naglašavaju da se od ovisnosti liječi samo 40 posto ovisnika, što je najniži postotak u EU. Liječnici kažu da kod starije narkomanske populacije, onih iznad 40 godina života, dijagnosticiraju bolesti koje su karakteristične za puno starije ljude i naglašavaju da tijelo nekoga u kasnim tridesetima ili četrdesetima više ne može tolerirati ono što podnosi tijelo 18-godišnjaka.

Problem ovisnosti o drogama u Škotskoj nije nova pojava. I radnja glasovitog filma „Trainspotting“ zbiva se u Edinburghu, odnosno u kriminalnom podzemlju gdje caruje trgovina drogom. Kada je 2003. objavljeno nacionalno istraživanje koje je ustvrdilo da svakoga dana jedna osoba umire od droge, javnost je bila šokirana. Sada je ta brojka više nego utrostručena, a šok je još dublji. Procjenjuje se da zemlja ima oko 60 tisuća ovisnika, i to onih s duljim stažem uzimanja različitih droga.

Postoje različite ideje oko toga kako kontrolirati ovisnike i smanjiti brojke onih koji umiru od predoziranja. Jedna od takvih ideja je i osnivanje takozvanih „soba za sigurno drogiranje“, svojevrsnih lokalnih centara gdje bi ovisnici bili pod nadzorom i gdje bi im se mogla pružiti liječnička pomoć ne samo za ovisnost nego i za druge bolesti koje nastaju dugotrajnim uzimanjem opijata.

Skresan proračun u krizi

Čini se da zdravstvene vlasti nisu pretjerano zainteresirane za ovakve ideje. A uzroci ovoga velikog problema u Škotskoj su složeni. Neuspješna gospodarska politika osiromašila je velike dijelove zemlje, liječenje od ovisnosti slabo je dostupno, a nove droge koje se pojavljuju na ilegalnom tržištu sve su opakije i smrtonosnije. Mnogi političari u Škotskoj naglašavaju da su programi liječenja bili na udaru mjera štednje i velikih rezova u socijalnim davanjima u recesiji koje je započela 2008. Teška socioekonomska situacija i osjećaj bezizlaznosti mnoge su otjerali u pakao ovisnosti o drogama ili u teže oblike alkoholizma.

Od 80-ih godina prošlog stoljeća Škotska je poduzela brojne mjere za borbu protiv ovisnosti o drogama. Uvedeno je dijeljenje besplatnih igala, a supstituti za drogu, poput metadona, postali su besplatni i široko dostupni kroz sustav javnog zdravstva. Iako je škotska vlada 2016., zbog mjera štednje, 20 posto skresala proračun za borbu protiv ovisnosti o alkoholu i drogama, sada je taj novac vraćen, a vlada premijerke Nicole Sturgeon kani tom proračunu dodati još 20 milijuna funti. Cilj je i privući što više ovisnike u programe liječenja i dostići 60 posto ovisnika koji se redovito liječe.