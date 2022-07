U samo jednom danu na prodaju ponuđeni psi vrijedni 185.000 kuna

Jorkširski terijer 2250 kuna, ši cu štenci 3200 kuna, štenci mopsa 3500 kuna, čistokrvni štenci Jack Russell terijera 1200 kuna, koker španijel 3500 kuna, štenci francuskog buldoga 3750 kuna, bostonski terijer 5000 kuna, štenci samojeda 2900 kuna, maltezeri 3000 kuna, argentinska doga 1200 kuna, pomeranac 12.000 kuna, tri mjeseca stara kraljevska pudla 11.500 kuna... U samo jednom danu na samo jednom popularnom internetskom oglasniku prebrojili smo oglase o prodaji psa ukupne vrijednosti 185.000 kuna!

Neregistrirani uzgoj

Pomnoži li se to s brojem dana u mjesecu, dolazi se do iznosa od više od 5,5 milijuna kuna. Na prodaju pasa na kojoj se okreću milijuni kuna upozorila je ovih dana udruga Prijatelji životinja.

– Neregistrirani uzgoji izvor su prodaje tzv. čistokrvnih pasa bez papira i uzročnici velike patnje životinja jer izravno pridonose povećanju problema neželjenih životinja i težem zbrinjavanju napuštenih. S obzirom na to da nisu nigdje registrirani, nitko ne kontrolira uvjete u kojima drže ženke za rasplod ni koliko ih puta godišnje pare, kao ni zdravlje štenaca koje prodaju preko oglasnika – upozoravaju. Istraživanje koje su proveli autori Facebook stranice "Psi laju, a karavane prolaze" pokazalo je da se na prodaji pasa u Hrvatskoj u samo deset dana okrene novac od čak sedam milijuna kuna, bez ikakve kontrole i bez plaćanja poreza. I to su podaci iz samo jednog oglasnika. U tih deset dana na prodaju su ponuđena 2562 psa – 2466 štenadi i 96 odraslih pasa. Ukupan iznos koji se tražio za te pse prešao je sedam milijuna kuna, a kad bi se na to obračunavao PDV, on bi iznosio više od 1,8 milijuna kuna, izračunali su. Najveći broj pasa i najveće cijene oglašeni su za Grad Zagreb i za Zagrebačku županiju. Prošlog tjedna na snagu je stupio Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji. Po novom, prodajom se ne smatra samo komercijalna prodaja nego i bilo koji drugi oblik prijenosa vlasništva kućnog ljubimca, uključujući poklanjanje bez komercijalnog učinka.

– Time će se doskočiti uzgajivačima koji tobože uzgajaju životinje samo radi poklanjanja. Imamo slučajeve da, na primjer, uzgajivač ima nekoliko ženki koje neprestano imaju mlade i u Upisniku kućnih ljubimaca na sebe je prijavio 400 pasa, no tvrdi da nije uzgajivač, a šverca pse i prodaje ih bez ikakvih cijepljenja ili mikročipiranja – upozoravaju u udruzi. Zakon o zaštiti životinja iz 2017. godine propisao je da svi uzgajivači, bez obzira na broj ženki, moraju registrirati uzgoj kućnih ljubimaca pri Ministarstvu poljoprivrede. Do tada su to morali samo oni s tri ili više rasplodnih ženki.

Prema novom Pravilniku, pse je dozvoljeno prodavati isključivo izravno iz uzgoja podrijetla. Psi moraju biti označeni u skladu s odredbama o označavanju i registraciji pasa u propisanom roku. Svaki uzgajivač kod oglašavanja kućnih ljubimaca u svrhu promjene vlasništva mora objaviti i registracijski broj uzgoja kućnih ljubimaca. Uzgajivač je dužan kod svake promjene vlasništva svakom novom vlasniku uručiti pisanu uputu o daljnjem držanju i svim informacijama vezano za potrebe, odnosne vrste kućnog ljubimca za hranom, vodom, životnim prostorom, njegom, veterinarskom skrbi i odgovornostima vlasnika. Nije dopušteno pariti kuje mlađe od 15 mjeseci, dozvoljeno je samo jedno leglo po kuji u godini dana, dozvoljeno je parenje kuja do starosti od osam godina, a kuje sa štencima moraju se držati odvojeno od ostalih pasa. Štenci se ne smiju prodavati prije navršenih osam tjedana. Nije ilegalna prodaja pasa problem samo u Hrvatskoj. Internetska trgovina dovela je do velikog porasta prodaje kućnih ljubimaca u državama Europske unije, s time da se veliki broj životinja prodaje iz neregistriranih uzgoja, s lažnim dokumentima o podrijetlu i zdravlju životinja, a životinje se do krajnjeg kupca dopremaju ilegalnim putevima, često premlade i bolesne, kako je i upozoreno na radionici "Ilegalna trgovina kućnim ljubimcima: Igra je završena".

Registracija ljubimaca

Kao rješenje, ponuđeno je obvezno označavanje i registracija kućnih ljubimaca u svim državama članicama EU i međusobno povezivanje baza podataka o označenim životinjama. Zaključeno je i da treba donijeti obvezujuće uvjete za oglašavanje i internetsku prodaju kućnih ljubimaca. Hrvatska je uvela obveznu objavu mikročipa psa i majke psa pri internetskoj prodaji pasa, kao i obveznu registraciju svih uzgoja kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji. Dodatni je problem to što se u ilegalnoj prodaji kućnih ljubimaca izbjegava plaćanje poreza.

VIDEO Nastavljen rast: Cijene stambenih objekata u prvom kvartalu 2022. više za 13,5 posto