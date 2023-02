U pet dana izvučeno uz špilja i jama 22 kubična metra smeća

Podzemlje čuva sedamdeset posto zaliha pitke vode u Hrvatskoj i dom je za četrdeset posto endemskih životinja, ali skriva i stotine divljih deponija otpada. U pet dana speleolozi i planinari Hrvatskog planinarskog kluba Sveti Mihovil očistili su, na inicijativu Javne ustanove 'Nacionalni park Krka' i uz potporu Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Šibenik, sedam speleoloških objekata na području Nacionalnog parka 'Krka' , pri čemu su iz špilja i jama izvučena dvadeset dva kubična metra komunalnog otpada. Iz NP Krka ističu i da je na području NP 'Krka' istraženo osamdeset i dva speleološka objekta, koja nastanjuju brojne endemske špiljske vrste, od kojih četiri nastanjuju samo objekte na području Parka.

- Iako su svi speleološki objekti, osim Oziđane pećine, obuhvaćeni zonom stroge zaštite, pojedini su, nažalost, onečišćeni nesavjesnim odlaganjem otpada na neprimjeren način.

Od 19. do 28. siječnja očišćeno je sedam speleoloških objekata: Stara jametina, Špilja u Skradinskom buku, Jama kod Zaskoka, Jama na Bibnovcu, jama Golubnjača nad manastirom Krka, Jama sa smećem i Špilja u Donjim Radićima. Tom se akcijom JU „NP Krka“ pridružila inicijativi 'Čisto podzemlje“ pa su svi očišćeni objekti označeni oznakom www.cistopodzemlje.info s nadom da će to pomoći zaštiti objekata i spriječiti, ili barem smanjiti, neodgovorno odlaganje otpada - istakli su iz Parka i naznačili da je glavni uzrok zagađivanja podzemlja nedovoljna svijest o zaštiti okoliša i ispravnom načinu odlaganja otpada, s obzirom na to da je danas organizirani odvoz dostupan svima. - Zato je naš zajednički zadatak edukacija o štetnosti i opasnosti takvog načina „zbrinjavanja“ otpada. Većina obnovljivih zaliha pitke vode dolazi iz podzemlja krša. Špilje i jame prirodna su veza između podzemnih i nadzemnih voda pa će ono što bacimo u naše ponore na kraju završiti u čaši vode na našem stolu.

Sudionicima zahvaljujemo na trudu! - istakla je mr. Katia Župan Rukovoditeljica Odsjeka za odnose s javnošću NP Krka.

