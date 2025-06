U nastavku istrage protiv bračnog para Šincek uhićen i viši savjetnik za okoliš i prirodu Ličko-senjske županije

Jerko Kostelac, po neslužbenim informacijama, uhićen je u nastavku istrage koja se od veljače provodi protiv bračnog para Josipa i Monike Šincek te još nekoliko osoba i tvrtki zbog sumnje da su bili dio zločinačkog udruženja koje je nezakonito skladištilo 35 tona opasnog otpada. USKOK je priopćio da se hitne dokazne radnje provode na području Otočca i Gospića.

Naveli su da im je ovaj put meta "osoba koja se sumnjiči da je počinila kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti te krivotvorenje službene isprave vezano za istragu koju USKOK vodi zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela protiv okoliša i protiv gospodarstva u sastavu zločinačkog udruženja". Kostelac je viši savjetnik za okoliš i prirodu u Ličko-senjskoj županiji. Tijekom dana policija je pretražila službene prostorije Županije, a nakon toga će biti doveden u USKOK na ispitivanje. Nakon što bude ispitan USKOK će odlučiti hoće li protiv njega tražiti određivanje istražnog zatvora te ako da zbog čega. U USKOK bi na ispitivanje iz Remetinca trebali biti dovedeni i Josip i Monika Šincek, jer će se očito ovaj krak istrage širiti i na njih.

Kostelac je u Županiji zaposlen od 2004., a viši je savjetnik od 2008. Njegov posao je bio izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom, a sumnja se da je upravo on Šincekima 2022. potpisao dozvolu za gospodarenjem neopasnim otpadom na području PPK Velebit i ta je dozvola trebala vrijediti do 10. listopada 2032. godine. Prema neslužbenim informacijama, on je obavio i očevid te naveo da sve što je vidio na mjestu odlaganja otpada odgovara istini. Međutim, u veljači ove godine kada su bračni Šincek i ostali uhićeni, ispalo je da to nije točno.

USKOK Josipa Šinceka sumnjiči se da je od početka 2022. do 30. rujna 2024. osmislio "posao" u kojem su osumnjičene tvrtke ostvarile nepripadnu imovinsku korist od oko najmanje 465.943 eura. Pojednostavljeno rečeno, Šincekove tvrtke bavile su se uvozom i skladištenjem plastičnog i medicinskog otpada no to su radile na neodgovarajući način, pri čemu USKOK navodi da je Šincek znao da postoje ograničenja na količine plastičnog i drugog otpada koji se smije skladištiti. Isto tako, prema USKOK-u, znao je da na lokacijama u Varaždinu i Gospiću na kojima zbrinjava otpad više nema kapaciteta za zbrinjavanje, dok lokacija u Benkovcu nije imala dozvolu za gospodarenje otpadom

No usprkos tome, Šincek je, tvrdi USKOK, nastavio nabavljati i uvoziti otpad, za što su mu dobavljači otpada isplaćivali novčanu naknadu. Sumnjiči ga se da je organizirao uvoz mljevenog plastičnog i drugog mješovitog otpada od dobavljača iz Slovenije i Italije te dovoženje medicinskog i drugog mješovitog otpada od dobavljača iz Hrvatske. USKOK ga sumnjiči i da je nakon toga organizirao da se taj otpad istovara i odlaže u okoliš i to tako što se zakopavao u zemlju, te nakon toga zagrtao zemljom i šljunkom. Radilo se to, navodi USKOK, na prirodnim površinama u Varaždinu, Gospiću i Benkovcu. Šinceka USKOK sumnjiči i da je organizirao i da se dio mljevenog plastičnog otpada u rastresitom stanju, koji dijelom sadrži štetne i opasne tvari, i to u količinama većim od dozvoljenih, odloži na otvorenom prostoru u Gospiću.

Organizirao je i da se plastični i medicinski otpad u rastresitom stanju odbaci na neuvjetnu površinu na otvorenom prostoru kraj Gospića. Činio je to iako je znao da odlagalište kraj Gospića nema važeću dozvolu za gospodarenje otpadom te da neuvjetnim odlaganjem tog otpada u rastresitom stanju na otvorenim površinama može ugroziti kakvoću tla, šume, poljoprivrednog zemljišta, vode te ugroziti zdravlje okolnog stanovništva. Osim toga, USKOK ga sumnjiči da su po njegovom nalogu drugi osumnjičenici lažirali dokumentaciju kako bi prikrili što rade, te da su uz pomoć lažnih faktura umanjivali porezne obveze.