U logoru Velepromet ubijeno je najviše Vukovaraca

Prisjećanjem na stradanja u logoru Velepromet i na Ovčari jučer je završeno ovogodišnje obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. koje je po mnogo toga, radi epidemije koronavirusa, drukčije nego proteklih godina. Ni kiša nije spriječila preživjele i njihove članove obitelji da polože vijenac u krugu Veleprometa u spomen na sve stradale i još uvijek brojne nestale. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Danijel Rehak istaknuo je kako je upravo u krugu Veleprometa ubijeno najviše Vukovaraca tijekom rata.

– Logor Velepromet otvoren je u rujnu 1991. i djelovao je sve do travnja 1992. Tijekom toga vremena u hangarima Veleprometa bilo je zatočeno oko 10.000 ljudi. Procjenjuje se kako je ovdje ubijeno oko 700 ljudi, a i danas se stotinjak ljudi koji su ovdje bili zatočeni vode kao nestali – rekao je Rehak.

Govoreći o ovome logoru podsjetio je kako su tisuće ljudi bile nagurane u limene hangare, a da su se najveće zvjerstva događala u objektu stolarije koji je zato prozvan soba smrti.

VIDEO: Vukovarski vodotoranj bio je pogođen s više od 600 neprijateljskih projektila i postao simbol stradanja i otpora grada

– Od onih koji su ondje ušli malo je tko preživio. Ljude su vadili iz hangara, odvodili i ubijali. Prema našim informacijama, postojala je jedna grobnica iza ograde i još jedna prema Petrovcima, ali više u njima nema tijela. Najveći je problem što nema svjedoka i što malo tko može pričati o tome što se ovdje događalo – rekao je Rehak.

Jedna od onih koja je preživjela zatočeništvo u Veleprometu je Snježanja Jurčić koja je u jednom od hangara bila zatočena s majkom i dva maloljetna sina. I danas kada dođe u hangar preplave je emocije i kaže da joj je jako teško govoriti o tome

. – Ovdje su se događale strašne stvari. Izvodili su ljude, čuli su se pucnjevi i krici. Znali smo što se događa – kaže Jurčić.

Prisjeća se i puta kada su ih potrpali u kamione uz informaciju da ih vode u Nuštar. Tom prilikom je samo rekla sinovima da sklope oči strahujući što će se dalje dogoditi. Jedan od sinova dobio je i temperaturu. U Veleprometu je bio zatočen i Josip Čondić koji je zarobljen kod bolnice odakle je dovezen u Velepromet. Prisjeća se kako je, zajedno s ostalima, morao stajati u dvorištu.

– Tukli su me. Kako god je netko prolazio, udario bi me. Prijetili su, repetirali naoružanje… Bilo je zaista strašno. U početku je postojao strah, a onda valjda čovjeku postane svejedno i pojavi se neki inat. Bio sam i u stolariji, a poslije su me prevezli u logor Stajićevo – rekao je Čondić.

Ovogodišnji Dani sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. završili su polaganjem vijenaca na mjestu masovne grobnice na Ovčari kojemu je prethodio mimohod u Organizaciji Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata koji je krenuo s memorijalnoga groblja. Na Ovčari je 20. studenoga 1991. ubijen 261 ranjenik i civil među kojima je bilo troje maloljetnika i tri žene od kojih jedna i trudnica.