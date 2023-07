U Beogradu novi prosvjed, tisuće nije omela ni vrućina: 'Od jeseni ulazimo u drugačiji mod'

U Beogradu se ove održava 11. po redu prosvjed ''Srbija protiv nasilja'', a večerašnje okupljanje posvećeno je stanju u pravosuđu, zbog čega će povorka šetati do Palače pravde, a potom i to autoceste koja će biti pod blokadom. Podsjetimo, ovaj niz prosvjeda krenuo je diljem Srbije nakon što je početkom svibnja u dvije odvojene pucnjave ubijeno ukupno 19 osoba, mahom maloljetnici i mladi.

Iako opozicija navodi kako prosvjed nije stranački, brojni političari iz suprotstavljenih stranaka podržava građane. Brojni su se i večeras okupili unatoč temperaturama koje u glavnom gradu Srbije ovih dana dosežu i do 35 Celzijevih stupnjeva, a kolonu predvodi žena u invalidskim kolicima koja je nosila natpis s riječima Fride Kahlo i njenim likom: ''Ništa nije apsolutno. Sve se mijenja, sve se kreće, sve poleti i odleti'', prenosi N1.rs.

Dan ranije prosvjedi su održani u Novom Sadu, Šapcu, Požaervcu, Kragujevcu i još čitavom nizu gradova u Srbiji, a potpredsjednik Narodne stranke Miroslav Aleksić također je najavio kako će prosvjedi ući u ''drugačiji mod''.

POVEZANI ČLANCI:

- Blokirat ćemo dokle god bude trebalo, dok vlast u Srbiji ne počne slušati građane. Na zahtjevima moramo ustrajati dok se to ne realizira. Ako to ne učini ova vlast, učinit će neka druga, i to je konstanta - poručio je.

>> VIDEO Šesti po redu prosvjed 'Srbija protiv nasilja': Građani uzvikuju 'Vučiću, odlazi' (snimila Lana Stanisavljević)