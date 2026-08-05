VIDEO Rafale parao uši i nebo nad Kninom: Pilot je iskusio silu od 9G

U sklopu obilježavanja obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Hrvatska vojska je u Kninu demonstrirala zavidnu razinu spremnosti i opremljenosti kroz tri iznimno atraktivne i zahtjevne vježbe. Prikaz je započeo na nebu, gdje je akrobatska grupa "Krila Oluje" u desetak minuta letačkog programa oduševila sve prisutne. Pet zrakoplova izvodilo je sjajne manevre i precizne formacije, dok je službeni spiker publici detaljno objašnjavao zahtjevnost svakog elementa, ističući kako u ovim posebnim akrobatskim letjelicama sjede najbolji od najboljih, posebno obučeni piloti čija vještina ostavlja bez teksta. Njihov nastup bio je impresivan uvod u ono što je tek slijedilo, demonstrirajući vrhunsku uvježbanost i timski rad koji krase hrvatske zračne snage.

Prelet rafala iznad Knina Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon zračnog spektakla, fokus se prebacio na dinamičan prikaz združene akcije na tlu. Simulirana je situacija odgovora na napad iz zasjede, u kojoj su snage udružili pripadnici policijskih specijalnih snaga i Hrvatske vojske. U vježbi je demonstrirana munjevita reakcija i savršena koordinacija, a ključnu ulogu odigrali su helikopteri. Uz policijski helikopter, u akciji su sudjelovali i moćni vojni helikopteri Black Hawk iz kojih su se desantirali specijalci. U rekordnom vremenu od samo minute i pol, pripadnici specijalnih snaga uspjeli su neutralizirati prijetnju, pokazavši iznimnu efikasnost i brzinu u kriznim situacijama te potvrdili kako je suradnja različitih rodova vojske i policije ključ uspjeha.

Podizanje hrvatske zastave u Kninu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vrhunac cijelog programa i trenutak koji je svima doslovno oduzeo dah i proparao uši bio je osmominutni nastup pilota višenamjenskog borbenog aviona Rafale. Zvuk moćnog zrakoplova odjekivao je kninskim područjem dok je pilot izvodio nevjerojatno zahtjevne manevre na granici mogućeg. U jednom trenutku, kako je otkriveno, pilot je bio izložen sili od čak 9 G, što znači da je podnio opterećenje devet puta veće od vlastite težine. Takvi manevri predstavljaju ekstreman fizički i psihički napor, a njihova besprijekorna izvedba potvrdila je ne samo superiorne sposobnosti samog zrakoplova, već i izvanrednu obučenost pilota koji njime upravlja.

Pokazne vježbe u Kninu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Cjelokupni program u Kninu bio je više od obične vojne vježbe; bio je to impozantan prikaz sposobnosti, moderne tehnologije i visoke razine obučenosti pripadnika Hrvatske vojske i policije. Od elegantnih akrobacija "Krila Oluje", preko brze i učinkovite reakcije specijalnih postrojbi, pa sve do sirove snage i tehnološke nadmoći koju je demonstrirao Rafale, okupljeni građani imali su priliku vidjeti snagu koja stoji iza sigurnosti zemlje, ostavljajući snažan dojam profesionalizma i spremnosti za sve izazove.