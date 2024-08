Trump podijelio lažnu fotografiju fanova Taylor Swift kako ga podržavaju: 'Prihvaćam!'

Bivši predsjednik Donald Trump objavio je na svome profilu na društvenoj mreži Truth Social lažnu sliku superzvijezde Taylor Swift kako poziva ljude da glasaju za njega na izborima u studenom. Republikanski kandidat na toj društvenoj platformi objavio je fotografiju Taylor Swift, odjevenu u crveno, bijelo i plavo, s natpisom "Taylor Swift želi da glasate za Donalda Trumpa."

"Prihvaćam!" napisao je Trump. Swift nije javno poduprla nijednog kandidata u utrci za izbore 2024. godine, no u prošlosti je podupirala demokrate. Godine 2020. pjevačica je poduprla Joea Bidena i njegovu potpredsjednicu Kamalu Harris. Harris bi ovaj tjedan na stranačkoj konvenciji u Chicagu trebala i službeno postati kandidatkinja Demokratske stranke.

OMG 🚨 Donald Trump just posted on Truth that he accepts the viral movement Swifties for Trump



EVERYBODY LOVES THE MAGA KING 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/7ofOfEOPSK