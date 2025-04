Žena strogo prekršila protokol pa otkrila kako je papa reagirao na ono što mu je napravila: 'Iskoristila sam priliku'

Uoči sprovoda pape Franje koji će se održati sutra, mnogi vjernici prisjećaju se trenutaka iz njegova života. A jedan takav opisala je Mary McCarthy koja se prisjetila vremena kada je Sveti Otac došao u posjet u Irsku. Naime, 26. kolovoza 2018. godine papa Franjo je sletio u zračnu luku Ireland West u Knocku, okrug Mayo.

Gospođa McCarthy, njezin suprug John i njihovo četvero djece imali su čast dočekati ga jer je osobno zatražio da ga najprije pozdravi jedna lokalna obitelj prije svih dužnosnika. - Iskoristila sam priliku i poljubila ga u oba obraza - priznala je Mary McCarthy, smijući se tom očitom kršenju protokola, piše Sky. - Rekli su nam da ga pozdravimo prirodno, ali ne mislim da se previše uzrujao. Imam sliku koja dokazuje da mu nije smetalo. Dobio je irsku dobrodošlicu – možda s talijanskim štihom. Bio je baš poput nas. Vrlo sretan što je došao na zapad Irske - rekla je.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Diplomati su se dodatno uznemirili kada su papi u ruke gurnuli dres nogometne momčadi okruga Mayo. Naime, taj okrug već legendarno nije osvojio All-Ireland prvenstvo od 1951. godine, kada je, prema predaji, pobjednička momčad pri povratku kući pretekla pogrebnu povorku, pa ih je razjareni svećenik prokleo. Godine 2018., na majicama u Knocku pisalo je „Mayo for Psalm” („Mayo za psalam”), dok je papa – strastveni ljubitelj nogometa – jednostavno flomasterom napisao „Franjo” na dres. No, Mayo je od tada izgubio još dva finala unatoč papinoj potpori. - Možda je ovo ta godina - nada se gospođa McCarthy. - Možda će Sveti Otac to učiniti iz raja. Mislim da će postati neka vrsta sveca, i svakako ću mu se moliti za pobjedu.

VEZANI ČLANCI:

Papa Franjo u Irskoj je tada posjetio i mjesto najpoznatijeg tamošnjeg svetišta. Naime, kapelicu u kojoj se, prema vjerovanju, 1879. godine ukazala sveta pojava lokalnom stanovništvu, posjeti godišnje oko milijun ljudi. Tamo se Franjo nakratko zaustavio u tihoj molitvi, prije nego što se susreo s vjernicima. Među onima koji su ga došli posjetiti bili su Terry i Maureen Campbell sa svojom kćeri Karen. -Bio je to čaroban trenutak. Samo čekati da dođe i pozdravi Karen, bila je to velika čast, veliko privilegija - kaže gospođa za Sky, dok je njezin suprug dodao: - Karen nije mogla vjerovati da je to Papa. Kad je sve bilo gotovo, nije mogla vjerovati da ga je zaista susrela.

Njihova kći, koja je imala Downov sindrom i druge komplikacije, preminula je tri godine kasnije u dobi od 44 godine. - Kad je Papa umro, prva stvar koju sam rekao Maureen bila je: 'Sada je s Karen.' Jer Karen je za mene bila svetica. Samo pričati o tome... odmah mi se grlo stegne - dodao je gospodin Campbell.

>>FOTO Večernji list u Vatikanu: Hrvati ispunili sveti Jeronim do posljednjeg mjesta, odali počast papi Franji>>