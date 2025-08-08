Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 88
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
RAT U UKRAJINI

Trump i dalje ne razumije zašto je Rusija napala Ukrajinu

storyeditor/2025-08-01/None_111124_123961301__1_.jpg
TASS/SIPA USA
Autor
Dino Brumec
08.08.2025.
u 12:46

Trump ima velik plan o summitu s Putinom i ukrajinskim čelnikom Zelenskim na kojem bi njih trojica dogovarala mir. Nije jasno hoće li Putin htjeti pristati na to

Odnos Donalda Trumpa i Vladimira Putina postao je pomalo kao beskrajan dan, kao nešto što se uvijek ponavlja, izroni kao mogućnost da će američki i ruski predsjednik dogovoriti mir u Ukrajini, pa se zatim ne dogodi ništa. Amerikanac uskoro kaže da je razočaran Rusom, pa zatim da će ga kazniti nekim strašnim carinama i sankcijama, zatim opet da je razočaran... Za to vrijeme rat u Ukrajini bjesni, Rusi i dalje napadaju, vojnici i civili ginu.

Najnovije su vijesti te da su Trump i Putin dogovorili susret koji bi se mogao održati u idućim danima. Navodno su već dogovorili i lokaciju, ali je još nisu obznanili. Trump ima velik plan o summitu s Putinom i ukrajinskim čelnikom Volodimirom Zelenskim na kojem bi njih trojica dogovarala mir. Nije jasno hoće li Putin uopće htjeti pristati na to. Otkad se Trump vratio u Bijelu kuću, Ukrajina je praktično potpuno promijenila retoriku. Zelenski sada govori kako je vrijeme da se rat zaustavi iako je svjestan da će to gotovo sigurno značiti i neke vrlo bolne kompromise, uključujući možda i gubitak teritorija. Ruska strana misli da pobjeđuje u ratu i da joj se ne isplati zaustavljati ga. Ona osvaja teritorij, ona napreduje, koliko god polako, njezin utjecaj u svijetu više ne pada...

Ključne riječi
nacionalizam mir Ukrajina Putin Trump

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar Foton
Foton
13:32 08.08.2025.

Koncepte kao domovina, drustva, tradicija, povijest, kultura Trump jednostavno ne razumije. Novac i samo novac je jedino sto ga zanima. Iznutra, potpuno prazan , Cudan covjek.

Avatar Joja
Joja
13:29 08.08.2025.

Pa gdje on zivi? Carapani kazu da je NATO napao Rusiju u Ukrajini

Avatar Kajman
Kajman
13:00 08.08.2025.

Trump je eklatantan primjer Dunning-Krugerovog efekta. Ne razumije on puno toga.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još