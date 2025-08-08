Trump i dalje ne razumije zašto je Rusija napala Ukrajinu

Odnos Donalda Trumpa i Vladimira Putina postao je pomalo kao beskrajan dan, kao nešto što se uvijek ponavlja, izroni kao mogućnost da će američki i ruski predsjednik dogovoriti mir u Ukrajini, pa se zatim ne dogodi ništa. Amerikanac uskoro kaže da je razočaran Rusom, pa zatim da će ga kazniti nekim strašnim carinama i sankcijama, zatim opet da je razočaran... Za to vrijeme rat u Ukrajini bjesni, Rusi i dalje napadaju, vojnici i civili ginu.



Najnovije su vijesti te da su Trump i Putin dogovorili susret koji bi se mogao održati u idućim danima. Navodno su već dogovorili i lokaciju, ali je još nisu obznanili. Trump ima velik plan o summitu s Putinom i ukrajinskim čelnikom Volodimirom Zelenskim na kojem bi njih trojica dogovarala mir. Nije jasno hoće li Putin uopće htjeti pristati na to. Otkad se Trump vratio u Bijelu kuću, Ukrajina je praktično potpuno promijenila retoriku. Zelenski sada govori kako je vrijeme da se rat zaustavi iako je svjestan da će to gotovo sigurno značiti i neke vrlo bolne kompromise, uključujući možda i gubitak teritorija. Ruska strana misli da pobjeđuje u ratu i da joj se ne isplati zaustavljati ga. Ona osvaja teritorij, ona napreduje, koliko god polako, njezin utjecaj u svijetu više ne pada...