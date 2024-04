Troje sudionika izbora kasnilo s financijskim izvještajem, na potezu je DIP

Samo troje, od 43 sudionika travanjskih izbora za Hrvatski sabor, nije na vrijeme ispunilo zakonsku obvezu i u propisanom roku izvijestilo Državno izborno povjerenstvo (DIP) o načinu na koji su financirali prvi dio izborne promidžbe. To su Socijalistička radnička partija Hrvatske (SRP) te kandidati za zastupnike nacionalnih manjina Ermina Lekaj Prljaskaj i Elvis Kralj koji su svoje financijske izvještaje DIP-u dostavili 10. travnja poslijepodne, odnosno navečer, a krajnji rok za to bila je ponoć, 9. travnja.

Prema tim izvještajima, nitko od njih nije imao izbornih troškova, dok je donacije dobila samo Lekaj Prljaskaj, kandidatkinja Unije Albanaca u RH za saborsku zastupnicu pet manjina: albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske. Od sedam donatora dobila je 11.000 eura, najviše od tvrtki PE-VLA-KU SHPK (5.000 eura) i Ugo Energy (3.000 eura).

Lekaj Prljaskaj zastupnica je 10. saborskog saziva, a za ulazak u 11. protukandidati su joj Armin Hodžić iza kojeg stoji Nacionalna koordinacija Bošnjaka u RH Bošnjaci zajedno! te kandidati grupe birača Šoip Šoipi i Sulejman Tabaković.

FOTO/VIDEO Pripreme za izbore: Jedan glasački listić košta 15 centi, pogledajte proces tiskanja

Elvis Kralj, kandidat grupe birača, jedan je od trojice kandidata za zastupnika 12 nacionalnih manjina (austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske). Za to mjesto ponovno konkurira Veljko Kajtazi, kandidat Saveza Roma u Hrvatskoj Kali Sara te Franjo Horvat iza kojeg je Udruga Roma korak po korak.

Na potezu je sada DIP koji u svom nadzoru financiranja kampanje i službeno treba utvrditi kašnjenje troje sudionika te o tome obavijestiti DORH koji će procijeniti treba li dalje postupati, odnosno hoće li u konačnici sve završiti prekršajnom prijavom i novčanom kaznom, o čemu odlučuje sud. Za političke stranke, u ovom slučaju SRP, ta se kazna kreće od 1. 327 do 13. 272 eura, a za dvoje kandidata od 265 do 2. 654 eura. Svi ostali sudionici na vrijeme su podnijeli tražene izvještaje koji su pokazali da nitko od njih do sada nije 'probio' dozvoljenu granicu troškova za promidžbu koja po listi odnosno kandidatu ne smije prijeći 199. 084 eura po jednoj izbornoj jedinici.