Tramišak se oglasila na Facebooku, ministar Erlić: Kompleksna je situacija s informatičkim sustavima

Bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak oglasila se na svom Facebook profilu i komentirala neke medijske napise da je iza sebe ostavila nered u Ministarstvu i o prijetnjama kojima je, kako kaže, izložena. Situaciju je danas u Zadru komentirao i novi ministar Šime Erlić koji je za prozivke na račun bivše ministrice Nataše Tramišak da je ostavila nered u Ministarstvu rekao kako ne misli da je to nekakav nered.

"To je situacija koju samo treba razriješiti. Kompleksna je situacija s informatičkim sustavima koja se vuče još od prestanka s radom ugovora. Bilo je potrebno pronaći novi način za održavanjem i to se rješava", kazao je ministar. Dodao je da je na njemu sada kao novom ministru "da okupi tim Ministarstva i Fine, da to stavimo na noge i da to funkcionira". Za objavu bivše ministrice Tramišak o prvim prijetnjama koje se ostvaruju i provlačenju kroz blato, rekao je da nitko sa strane Ministarstva to ne radi i da je situacija tu malo napuhana s te strane.

U nastavku prenosimo status koji je Tramišak objavila:

“Razvlačit ćemo te po blatu!“ Prijetnja je koja se ostvaruje prisanjem laži o javnim osobama, političarima.

Nisam zastrašena, naprotiv. O softveru eFondovi i problemima koje sam zatekla u istome, od najbržeg prsta do izloženosti osobnih podataka svih korisnika, mediji su već izvještavali, a sami korisnici softvera i bespovratnih EU sredstava dostavljali im dokaze.

O pokrenutom procesu 2019. godine, tko isti softver održava, kakvi su ugovori potpisani tih godina na iznose veće od 32 milijuna kuna i radi čega održavanje softvera do datuma mog odlaska s mjesta ministrice regionalnoga razvoja i fondova EU nije ministarstvo plaćalo nikome, čak niti Fini (sve je ostalo na 0,00 kn izvršavanja tijekom tih 18 mjeseci), te kako softver nije u nikakvom problemu za održavanje već ga se takvim želi prikazati, obavijestila sam nadležna istražna tijela, kako o samom softveru, tako i DORH o prijetnjama.

Iako više nisam na dužnosti ministrice, nadam se da imam pravo na zaštitu kao i svaki drugi građanin ove države, jer ovo je bila tek prva izgovorena prijetnja, ali prijetnja koja se ostvaruje. To je sve što mogu sada reći, zaključila je na kraju svog statusa.

Inače, ministar Šime Erlić danas je također rekao da će sustav EU fondova, koji je zbog prebacivanja na euro trenutno izvan snage, biti ponovno otvoren od kraja siječnja.

- Od kad sam preuzeo dužnost odmah sam zatražio sastanak s Finom, imao sam sastanak jučer i oni mi garantiraju da će sustav raditi najnormalnije od kraja siječnja i da informatičari daju sve od sebe da se otklone problemi i da sustav bude funkcionalan, rekao je ministar. Naglasio je da se svi projekti normalno i regularno provode. "Iako je sustav izvan snage dok se ne prebaci na euro to ne znači da svi projekti i sva plaćanja ne mogu ići jer smo to omogućili".

Podsjetimo, Hrvatski sabor u petak je odobrio Nataši Tramišak da aktivira svoj zastupnički mandat i vrati se u zastupničke redove HDZ-a iz kojih odlazi Ivan Radić, osječki gradonačelnik.

