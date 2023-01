Erlić: Sustav EU fondova bit će ponovno otvoren od kraja siječnja

Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić izjavio je u subotu u Zadru da će sustav EU fondova, koji je zbog prebacivanja na euro trenutno izvan snage, biti ponovno otvoren od kraja siječnja. Od kad sam preuzeo dužnost odmah sam zatražio sastanak sa Finom, imao sam sastanak jučer i oni mi garantiraju da će sustav raditi najnormalnije od kraja siječnja i da informatičari daju sve od sebe da se otklone problemi i da sustav bude funkcionalan, rekao je ministar.

Naglasio je da svi projekti normalno i regularno provode. "Iako je sustav izvan snage dok se ne prebaci na euro to ne znači da svi projekti i sva plaćanja ne mogu ići jer smo to omogućili".

Dodao je da je za sve korisnike koji trebaju unositi u sustav izvješća produljen rok od mjesec dana i da nitko neće biti oštećen. Novinarima je odgovorio kako ne misli da je itko kriv za tu situaciju. Objasnio je da je Ministarstvo krajem prošle godine dobilo informaciju da se mora napraviti konverzija, ali da Fina ima brojne sustave koje je trebala opslužiti krajem prošle godine.

"U komunikaciji Ministarstva i informatičkog tima Fine dogovoreno je da sustav EU fondova na red dođe u siječnju. To nije problem za korisnike jer neće biti kašnjenja jer su plaćanja omogućena".

Za prozivke na račun bivše ministrice Nataše Tramišak da je ostavila nered u Ministarstvu rekao je kako ne misli da je to nekakav nered. "To je situacija koju samo treba razriješiti. Kompleksna je situacija s informatičkim sustavima koja se vuče još od prestanka s radom ugovora. Bilo je potrebno pronaći novi način za održavanjem i to se rješava", kazao je ministar. Dodao je da je na njemu sada kao novom ministru "da okupi tim Ministarstva i Fine, da to stavimo na noge i da to funkcionira".

Za objavu bivše ministrice Tramišak o prvim prijetnjama koje se ostvaruju i provlačenju kroz blato, rekao je da nitko sa strane Ministarstva to ne radi i da je situacija tu malo napuhana s te strane.

