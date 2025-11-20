Naši Portali
OČEVID U TIJEKU

Tragedija kod Cernika: Jedna osoba poginula u prometnoj nesreći

Vozila policije i vatrogasaca
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
20.11.2025.
u 16:42

Policija je odmah upućena na teren gdje je u tijeku očevid

Jedna osoba smrtno je stradala u prometnoj nesreći koja se u 14.23 sati dogodila u mjestu Opršinac, u općini Cernik. Kako navode 24sata, policija je odmah upućena na teren gdje je u tijeku ovlašteni očevid. Provodi ga zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu uz asistenciju policijskih službenika Policijske postaje Slavonski Brod – Postaje prometne policije.
Ključne riječi
Cernik policija prometna nesreća

