Tomaševićeva ekipa ne može se dogovoriti oko važih ljudi u kulturnim institucijama

Kadrovska politika zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i dalje je prilično začudna. Iako ćemo uskoro obilježiti i godišnjicu izbora, a onda i godišnjicu preuzimanja vlasti, pristojni dečko s Trešnjevke koji njeguje imidž običnog građanina očito se još ne snalazi u kadrovskim križaljkama, a mediji ga usprkos tim krivudanjima uglavnom ostavljaju na miru.

Tako je na nedavnoj sjednici Gradske skupštine grada Zagreba bila najavljena i pripremljena točka izbora ravnatelja Zagrebačke filharmonije. Sve je, odnosno gotovo sve bilo spremno da se potvrdi treći mandat dosadašnjem ravnatelju tog uglednog hrvatskog orkestra, akademskom glazbeniku Mirku Bochu, koji je nedavno svoj orkestar uspješno proveo i po Velikoj Britaniji. Upravno vijeće filharmonije, koje formalno i provodi natječaj za izbor ravnatelja orkestra, podržalo je izbor dosadašnjeg ravnatelja koji se jedini javio na natječaj. Pri tome je zaključilo da Boch ima i podršku umjetničkog osoblja orkestra, jer je na glasanju održanom u ožujku od 114 članova njih 87 na listiću zaokružilo da, njih 22 ne, a bilo je pet nevažećih listića.

Važno je istaknuti da je na čelu Upravnog vijeća iskusna političarka s gradskim, ali i državnim upravljačkim poslovima u kulturi Naima Balić, koju se svojedobno predstavljalo i kao Tomaševićevu savjetnicu za kulturu. Upravno vijeće zaključilo je da bi Boch uspješno nastavio voditi Zagrebačku filharmoniju sljedeće četiri godine jer ima dobre rezultate, a ponudio je i kvalitetan program. Novi izbor Mirka Bocha podržao je i Odbor za izbor i imenovanja, i to jednoglasno. No tada dolazi do preokreta pa Vijeće za glazbenu djelatnost 21. travnja ne podržava prijedlog Upravnog vijeća Zagrebačke filharmonije. Slijedom toga Odbor za izbor i imenovanja mijenja svoju prvotnu odluku te Skupštini predlaže da se Boch imenuje za vršitelja dužnosti ravnatelja Zagrebačke filharmonije, dakle najdulje na razdoblje od šest mjeseci. Članovi Vijeća za glazbenu djelatnost grada Zagreba su Marija Saraga, Aleksandar Dragaš, Filip Fak, Ivana Kuljerić Bilić i Zvonimir Bajević. Njihovo je mišljenje važno, jer ako netko želi biti imenovan za ravnatelja neke kulturne institucije u Zagrebu, mora dobiti i pozitivno mišljenje nadležnoga kulturnog vijeća. Ostaje nejasno zašto nadležno kulturno vijeće nije svoju odluku o neprihvaćanju Mirka Bocha za novog-starog ravnatelja Zagrebačke filharmonije donijelo prije nego što se o Bochu pozitivno izjasnio Odbor za izbor i imenovanja.

Zašto Odbor za izbor i imenovanja nije pričekao s odlučivanjem o Mirku Bochu dok ne dobije tu famoznu i obavezujuću odluku nadležnog kulturnog vijeća? Ostaje i nejasno zašto je nadležno vijeće za glazbenu djelatnost bilo protiv novog mandata Mirka Bocha. Čudno je i da je Odbor za kulturu Gradske skupštine podržao odluku nadležnog kulturnog vijeća o neimenovanju Bocha 28. travnja, dakle na dan kada je skupština zasjedala. Zašto se nije mogao sastati ranije? Zašto se toliko brlja oko skupštinske procedure? Zašto se muti voda oko ugledne, ne samo zagrebačke nego i hrvatske kulturne institucije. I što se to promijenilo u svega nekoliko dana, pa je svoju odluku morao promijeniti i Odbor za izbor i imenovanja Gradske skupštine u kojem sjede Marija Brajdić Vuković, Marina Ivandić, Ivana Kekin, Joško Klisović (koji i predsjeda Skupštinom) i Mislav Herman? Ovako sa strane izgleda da se nekome jako žurilo s time da se dosadašnji ravnatelj prvo imenuje čelnim čovjekom filharmonije, a onda da se ta odluka povuče. Pa su se tako pred skupštinarima našle dvije potpuno suprotne odluke Odbora za izbor i imenovanja, što valjda jest legalno, ali je naravno skandalozno, nepotrebno i neprofesionalno.

Očito se ekipa Tomislava Tomaševića koji ima većinu u nadležnim odborima i vijećima, a onda i u gradskoj Skupštini ne može dogovoriti oko važnih ljudi na čelu najvažnijih zagrebačkih kulturnih institucija. Nisu uspjeli na vrijeme postići konsenzus oko čelnika Zagrebačke filharmonije kako bi se izbjegao jeftini okus provincijskog skandala u kojem oni koji bi trebali disati zajedno, dišu svaki u svom smjeru. Ne znam je li na sjednici Skupštine bilo riječi o argumentima kojima se nadležno kulturno vijeće suprotstavilo imenovanju Mirka Bocha za ravnatelja filharmonije u trećem mandatu. Ne znam ni što je o svemu tome rekao izvjestitelj skupštinskog Odbora za kulturu Tihomir Milovac. Danas se još i ne zna tko će biti novi pročelnik Gradskog ureda za kulturu, koji je u međuvremenu i dobio neke nove nadležnosti.

O svemu tome šira javnost ne zna ništa, kao da živimo u neko vrijeme nedemokracije i nedemokratskih javnih politika kada se kadroviralo iza čvrsto zaključanih vrata.