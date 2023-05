Tomašević: Nije na meni da solim pamet kako treba kuhati grah

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sudjelovao je u ponedjeljak u parku Maksimir na tradicionalnoj proslavi 1. svibnja, grah građanima nije dijelio jer to "nije njegov stil", a najavljeno porezno rasterećenje je pozdravio iako, kaže, još čeka da vidi kako će to točno izgledati. "Mogu pozdraviti svaki korak koji ide prema tome da se podignu plaće, posebno one najmanje. Međutim, kako će to izgledati točno - još uvijek nismo vidjeli. Tako da čekam", rekao je gradonačelnik novinarima na Međunarodni praznik rada komentirajući porezno rasterećenje koje je najavila Vlada.

Napomenuo je i kako je resorni ministar financija Marko Primorac obećao da će predstaviti gradovima i lokalnoj samoupravi na koji način će se to reflektirati na njih, a tek kad to vidi, onda će to moći i komentirati. Nakon što je obišao štandove na kojima se građanima besplatno dijeli 30.000 porcija prvosvibanjskog graha i 20.000 porcija štrukli zahvalio je "svima koji su doprinosili i koji još uvijek doprinose svojim radom da grad Zagreb bude danas ono što jest".

Porcije graha i štrukle nije dijelio jer to, kako je rekao, nije njegov stil. "Ja nisam netko tko će sam skuhati grah i reći da je to moj recept ili obući uniformu radnika Čistoće i učiti radnika Čistoće kako se radi. Ja to ne radim, ja poštujem rad, poštujem svakoga da sigurno bolje radi svoj posao od mene ako to radi 10-15-20 godina. Nije na meni da solim pamet kako treba kuhati grah", pojašnjavao je novinarima.

01.05.2023., Zagreb - U zagrebackom parku Maksimir odrzana je centralna proslava medjunarodnog praznika rada. Gradonacelnik Tomislav Tomasevic. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Puno smo toga napravili u zadnjih pola godine

Upitan za činjenicu da nema tradicionalne povorke, Tomašević je rekao da je takva odluka sindikata. Istaknuo je, međutim, da su u Gradu zadovoljni sa socijalnim dijalogom sa sindikatima te misli da su puno toga napravili u zadnjih pola godine. Podsjetio je da su u prosincu potpisali novi kolektivni ugovor za sve zaposlenike Gradske uprave te za sve zaposlenike dječjih vrtića, kulturnih ustanova i vatrogasce. Podignuli su im materijalna prava, a onda su to isto napravili u veljači u ZET-u i Zagrebačkom holdingu.

"Ne samo da smo digli materijalna prava radi inflacije, kumulativno je to vjerojatno preko 10 posto kad govorimo o svim materijalnim pravima, nego smo još i ispravili povijesne nepravde vezane za sistematizaciju i u ZET-u i u Holdingu, što je ekstra novac koji smo morali uložiti", rekao je Tomašević.

Komentirajući to što su se u parku Maksimiru okupili i predstavnici Građanske inicijative protiv gradnje spalionice infektivnog otpada u KBC-u Zagreb, na Rebru, Tomašević je rekao da je investitor, KBC Zagreb, htio da se u toj spalionici spaljuje i otpad s drugih lokacija te ustanove, ali je Gradski ured utvrdio da bi to bilo protivno građevinskim propisima. Zbog toga će se vjerojatno, ali to ovisi o investitoru, morati ponoviti Studija utjecaja na okoliš i cijela rasprava, rekao je gradonačelnik.

Klisović: Rad u genetskom kodu SDP-a

Na ulazu u park Maksimir bio je postavljen štand SDP-a s crvenim karanfilima te su predstavnici te stranke, među kojima je i predsjednik Gradske skupštine Joško Klisović, građanima dijelili karanfile. Klisović je rekao da je "rad u genetskom kodu SDP-a", te poručio kako im je izuzetno važno da se status radnica i radnika u Hrvatskoj unaprjeđuje svakodnevno, a iznad svega da se unaprijedi i status umirovljenika.

Crvene karanfile tradicionalno je dijelio i Socijaldemokrat Davor Bernardić poručivši da borba za radnička prava nikada ne smije prestati jer u Hrvatskoj se životni standard urušava. "Ključna bitka pred nama je bitka za veće plaće", poručio je.

01.05.2023., Zagreb - U zagrebackom parku Maksimir odrzana je centralna proslava medjunarodnog praznika rada. Gradonacelnik Tomislav Tomasevic. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Sever: Treba drastično dizati plaće

I predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever novinarima je rekao da je radnik potplaćen. "Treba pod hitno drastično dizati plaće i mirovine da bismo mogli nanovo loviti nekakvu tu trku sa cijenama", poručio je Sever.

Proslava Praznika rada u parku Maksimiru počela je u osam sati kada je krenula glazba s velike pozornice, a zatim je program otvorio Zagrebački orkestar ZET-a, nakon kojega su nastupili Akademski muški zbor FER-a i Zli bubnjari. Uz bogat glazbeno-zabavni program pripremljene su i edukacije za najmlađe. U središnjem dijelu programa nastupile su legende domaće glazbene scene - Zdenka Kovačiček & Greenhouse Blues Band, Jimmy Stanić &The Boys, feat. Barbara te Drago Diklić i Ante Gelo kvartet.