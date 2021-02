Tko je supruga meksičkog kralja droge i zašto je uhićena: 'Do jučer je glumila influencericu'

Možda se Netflix ipak predomisli: autori popularne serije „El Chapo" o narko-bosu Joaquínu Guzmánu odbili su snimiti četvrtu sezonu.

No uhićenje bosove supruge Emme Modeste Coronel Aispurto u saveznoj državi Washington, također povezano s trgovinom droga, daje materijala za barem još jednu sezonu. Životna priča ove 31-godišnje Amerikanke meksičkog porijekla skrbi za dovoljno materijala.

Već samo rodno mjesto svježe uhićene je motiv za mnoge mitove o narko-kartelima. Santa Clara na sjeveru Meksika leži u srcu tzv. „Zlatnog trokuta trgovine drogom".

Coronel je još kao djevojčica sudjelovala na natjecanjima ljepote. 2006. je i pobijedila na natjecanju za miss grada Canelas u saveznoj državi Durango. Američke vlasti polaze od toga da se ona već tada bavila preprodajom narkotika.

Stoga ni ne čudi da je sa 17 srela „čovjeka svog života". Joaquín Guzmán Loera poznatiji pod nadimkom „El Chapo" (Mali) je već u to vrijeme bio institucija i šef zloglasnog kartela Sinaloa, piše DW.

Bila je to naravno, usprkos razlici u godinama (El Chapo je 32 godine stariji) ljubav na prvi pogled. „On me nije osvojio velikim poklonima nego načinom na koji je sa mnom ophodio", rekla je Coronel kasnije u jednom intervjuu. Na njezin 18. rođendan sretni par se vjenčao u jednoj crkvi. Njemu je to četvrti brak.

Nakon udaje Coronel vodi relativno normalan život, studira novinarstvo na sveučilištu Sinaloa. No 2011. odlazi u Kaliforniju gdje donosi blizanke na svijet. U rodnom listu međutim ne stoji ime oca. Razumljivo, jer američke vlasti su za El Chapom već prije raspisale tjeralicu s nagradom od pet milijuna dolara. Coronel sama kaže da svog supruga vidi rijetko i to samo kada „poslovi koliko-toliko protječu normalno".

Foto: Pixsell

U javnosti Coronel gaji priču o tome kako ne zna čime se njezin suprug bavi, da ga nikada nije vidjela s oružjem u ruci itd., itd. No američkoj policiji ova slika nikako ne pristaje uz informacije kojima raspolažu: mlađahna supruga je vrlo dobro upoznata sa sustavom krijumčarenja droga, a i sama je u nekoliko navrata prebacivala kokain, heroin i marihuanu preko granice.

Osim toga je Coronel, kako vjeruju istražitelji, bila umiješana u organizaciju spektakularnog bijega njezinog supruga iz jednog meksičkog zatvora 2015. Bijeg je izveden u maniri najmaštovitijih holivudskih filmova: El Chapo je pobjegao kroz jedan otvor u kupaonici, a u prije toga pripremljenom i 1,6 kilometara dugom tunelu ga je spremno čekao motocikl kojim se boss odvezao do slobode.Coronel se pobrinula za potkupljivanje osoba presudnih za bijeg. Osim toga je čitavo vrijeme vršila pritisak na meksičke vlasti da njezinom suprugu omoguće zatvorske povlastice.

Prema van Coronel vodi perfektan obiteljski život ako se izuzmu ekscesi poput 20.000 dolara za Barbie dekoraciju sedmog rođendana njezinih blizanki. No tada je 2019. uslijedio šok: voljenog supruga jedan sud u New Yorku osuđuje na doživotni zatvor bez mogućnosti prijevremenog puštanja na slobodu. El Chapu se predbacuje krivnja za između dvije i tri tisuće ubojstava, što naručenih što vlastoručno počinjenih, piše DW.

I tek ovdje u sudnici, gdje je Coronel prisutna svaki dan suđenja i svom suprugu šalje poljupce, mlada supruga priznaje da je znala čime joj se dragi bavi. I dok El Chapo sjedi u zatvoru, supruga se pretvara u influencericu i puni društvene mreže fotografijama neizmjernog luksuza. Njezinih pola milijuna „followera" će u bliskoj budućnosti morati preživjeti bez novih fotografija skupocjenog nakita, automobila i odjeće. Barem toliko dugo dok je njihova zvijezda u istražnom zatvoru.