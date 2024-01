Tko je sretniji? Jedinci ili djeca koja imaju braću i sestre

Je li moguće da su tinejdžeri s više braće i sestara nesretniji i imaju lošije mentalno zdravlje od djece koja su jedinci ili imaju samo jednog brata ili sestru i koji su razlozi? Istraživanje na 18.500 tinejdžera u SAD-u i Kini pokazalo je da su sretniji bili jedinci i djeca s jednim bratom ili sestrom, dok su tinejdžeri s više braće i sestara bili lošijeg mentalnog zdravlja, osobito ako je razlika u dobi između braće i sestara bila jako mala.

No rezultati tog istraživanja objavljenog u znanstvenom časopisu Journal of Family Issues koje je prenio The Guardian nisu jednoznačni. Štoviše, ranije studije su suprotno ovom istraživanju ukazivale da obitelji s više djece imaju niz pozitivnih učinaka na djecu, pa stoga i ovu studiju treba sagledati iz više aspekata.

Pozitivne i negativne strane

Istraživači su razgovarali s 9100 tinejdžera u SAD-u i njih 9400 u Kini, u prosječnoj dobi od 14 godina, i ispostavilo se da je mentalno zdravlje djece koja imaju više braće i sestara malo lošije od jedinaca i djece koja imaju samo jednog brata ili sestru. Ukratko, djeca iz brojnijih obitelji bila su manje sretna, dok su jedinici i djeca s jednim bratom ili sestrom u SAD-u bili sličnog, dobrog mentalnog zdravlja.

Sociolog Doug Downey sa Sveučilišta Ohio i sam je naveo da je ranije istraživanje pokazalo mješovitu sliku pozitivnih i negativnih strana za djecu s više braće i sestara. No rezultati ove studije poklapaju se s teorijom o "roditeljskim resursima" jer Downey slikovito navodi: "Ako o roditeljskim resursima razmišljate kao o kolaču, jedno dijete će dobiti sav kolač. Što više djece ima, to će svako od njih dobiti manji dio kolača..., što može utjecati na njihovo mentalno zdravlje."

Međutim postoje i druga objašnjenja zašto se pokazalo da su jedinci i djeca s jednim bratom ili sestrom sretniji. Primjerice, tinejdžeri s najboljim mentalnim zdravljem dolazili su iz obitelji s najvećim socioekonomskim prednostima. A te obitelji u SAD-u su često imale jedno ili dvoje djece. No kako je svjestan složenosti pozitivnih i negativnih strana odrastanja djece u brojnijim obiteljima, Downey je naveo da je prethodno istraživanje pokazalo da su se djeca s više braće i sestara bolje slagala s djecom u vrtiću te da je manja vjerojatnost da će se razvesti u kasnijoj životnoj dobi, što se tumači time da su u brojnijoj obitelji naučila bolje upravljati bliskim odnosima.

Psiholog Matej Sakoman također oprezno tumači rezultate ove studije: "Ako su dobre roditeljske kompetencije, kao i međusobni odnosi roditelja, ako je dobra financijska situacija u obitelji i ako roditelji usto imaju potporu baka i djedova ili dadilja, djeca su sretnija u većim obiteljima. Ta djeca uče vještine i od roditelja, ali i međusobno, bolje komuniciraju i rješavaju probleme. U prednosti su u odnosu na jedince jer biti jedinac ima svojih minusa. Ako roditelji dobro zarađuju i imaju troje ili više djece, djeca u toj obitelji, uz uvjet da u njoj vladaju dobri odnosi, neće imati problema. Ali ako je riječ o obiteljima s više djece u kojoj su roditelji izloženi stalnom financijskom stresu i brinu se kako će prehraniti djecu, i djeca će biti manje sretna. Ako je istraživanje u SAD-u rađeno na obiteljima s više djece, materijalno ugroženima i nesređenijima, očekivano je da će rezultati pokazati da je i mentalno zdravlje djece u tim obiteljima lošije. Naime, ako otac stalno izbiva iz doma i mora raditi tri posla da bi prehranio obitelj, ni djeca tu neće biti sretna, da ne govorimo o situaciji u kojoj otac ili majka primjerice piju...", kaže Sakoman.

Ne znaju što je svađa

Osim financijske stabilnosti u obitelji, ističe, djeci su važni međusobni odnosi roditelja i roditeljske kompetencije te da u obitelji ne vlada kaos i nered, što negativno utječe na djecu. Sakoman govori da je istraživanje u Hrvatskoj, koje je radio Institut Ivo Pilar, pokazalo da su obrazovanije žene sretnije ako imaju više djece, ali i natprosječne prihode.

Drži da jedincima i djeci iz jednoroditeljskih obitelji nije lako jer su uskraćeni za bliske odnose s bratom ili sestrom, rješavanje međusobnih konflikata, dok djeca iz jednoroditeljskih obitelji tijekom odrastanja ne svjedoče uobičajenim konfliktima roditelja, što zna biti problem kad odrastu. Ne znaju što je svađa i kada jednog dana uđu u vezu ili brak, događa se, kaže, da se u konfliktnim situacijama paraliziraju.

Inače, studija iz 2016. na više od 100.000 norveške djece utvrdila je da je bolje mentalno zdravlje djece u većim obiteljima. Istraživanje iz Azije koje je uspoređivalo jedince i obitelji s dvoje djece pokazalo je da su djeca u obiteljima s bratom ili sestrom zbog međusobnih interakcija i manjih roditeljskih očekivanja kooperativnija i prosocijalno usmjerena. Istraživanje među roditeljima u istočnoj Europi, starijima od 50 godina, pokazalo je za majke, ne i za očeve, da je imanje dvoje ili više djece zaštitni faktor za žene od osamljenosti, koji izostaje u slučaju kad imaju jedno dijete.

