#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
ATENTAT NA KIRKA

Svjedok svirepog ubojstva na sveučilištu opisao trenutke užasa: 'Bio sam udaljen 3,4 metra. Znao sam...'

Charlie Kirk
Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
11.09.2025.
u 13:03

Jedan od onih koji su došli vidjeti Charlieja Kirka kako govori na Sveučilištu Utah Valley, opisao je trenutak kada je upucan

Charlie Kirk, bliski saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa i osnivač konzervativne studentske skupine Turning Point USA, obraćao se okupljenima na otvorenom sveučilištu Utah Valley ispred gotovo  3000 ljudi kada je odjeknuo pucanj zbog čega je pao sa stolca, a prisutni su u panici pobjegli. Napadač je i dalje u bijegu. Skyler Baird, jedan od onih koji su došli vidjeti Charlieja Kirka kako govori na Sveučilištu Utah Valley, opisao je trenutak kada je upucan. "Bio sam možda samo 4,5 metra udaljen od njega, čuo sam nešto i sam sebi sam rekao 'to je bio pucanj'“, kazao je za CNN. "Znao sam da neće preživjeti", kazao je. Baird je primijetio da je, iako je u blizini Kirka bilo prisutno osiguranje, prostor je izgledao vrlo otvoreno. "Bio je dobro zaštićen od nekoga tko bi pritrčao s nožem ili nekoga tko bi se pokušao osobno obračunati s njim, ali sigurnost u općem području, bio je to samo normalan dan na kampusu", dodao je. Nazvavši pucnjavu tragedijom, Baird je rekao da je Kirk bio na sveučilištu kako bi "razgovarao s objema stranama".

FOTO Pogledajte kako se mnogi Amerikanci opraštaju od Kirka. Cvijeće, molitve i suze za njihovog idola
Charlie Kirk
1/37

Smrt Charlieja Kirka predstavlja tragediju koja pogađa sve Amerikance, uključujući i one koji su oštro kritizirali retoriku ovog karizmatičnog mladog konzervativca iz MAGA pokreta. Razlog leži u činjenici da ubojstvo 31-godišnjeg oca dvoje djece u državi Utah istodobno predstavlja i zastrašujući napad na slobodu govora i demokratske vrijednosti. Opasnost je što bi najnovije ubojstvo političke ličnosti u Americi moglo pokrenuti nepredvidljive posljedice u naciji koja je već duboko podijeljena i suočena s fragmentiranom političkom stvarnošću.

Američka politička scena oduvijek je bila obilježena sklonosti atentatima, oružanim napadima i nasilju. Međutim, postoji dojam da se situacija dodatno pogoršava. "Političko nasilje je pušteno s lanca. Možemo nabrajati ovaj ili onaj pokušaj, ovaj ili onaj atentat. Događa se i s lijeve i s desne strane, a razumni ljudi to prepoznaju i svjesni su što pokazuju statistike", rekla je Juliette Kayyem, viša analitičarka za nacionalnu sigurnost CNN-a, u emisiji "Erin Burnett OutFront" u srijedu.  "Ono što nam kao naciji hitno treba jest spoznaja da slobodno društvo može postojati jedino kada se ljudi osjećaju sigurnima da uđu u političku arenu poput Charlieja Kirka i kažu stvari koje se nekome sviđaju, a nekome ne, a da pritom ne riskiraju vlastiti život. Ovo je napad na Sjedinjene Države koliko i na Charlieja Kirka", dodala je. 

ubojstvo SAD Charlie Kirk

XX
XXXL
13:24 11.09.2025.

Sve je moguće, pa i dobro organizirana akcija jedne tajne službe. Koje ?

ZE
zelicius
12:30 11.09.2025.

Profesionalno odrađena operacija. Počinitelj je unaprijed znao kada će biiti nastup na sveučilištu, iako je isti organiziran i službeno potvrđen tek prije nekoliko dana. Detaljno je osmotrio okruženje, dakle morao je bar nekoliko puta obići i lokaciju s koje je pucao i lokaciju prema kojoj je pucao. Točno je znao i kako će izgledati pozornica i gdje se mora smjestiti da ima otvorenu putanju. Znao je i gdje će biti policajci i redari. Imao je osiguran pristup lokaciji s koje je pucao, i osiguran koridor za izvlačenje. S 200 metara je pogodio vratnu žilu, dakle ubojica je visoko obučen, svježe treniran i psihički pripremljen. Cijena ta takvog profesionalca se mjeri u stotinama tisuća dolara, a možda više. Postoje svi elementi zavjere u koju su uključeni i organizatori. Nije bio cilj samo maknuti Kirka. Bilo bi ga puno lakše ustrijeliti negdje u gradu. Morala se poslati poruka da su sveučilišta nesigurna mjesta za sve koji nisu na ideološkoj liniji i da protivnici službene woke ideologije nisu dobrodošli.

NE
Nemanadimak
13:05 11.09.2025.

Svijet je otisao u krivom smjeru. Globalizacija i oni koji razmisljaju protiv takovog sistema su neprijatelji broj jedan i moraju biti odstranjeni. Ovo je jasna poruka i vjerojatno nitko nece biti uhicen a krivac je vec negdje u Meksiku ili Europi.

