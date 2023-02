Svijet ne uspijeva nahraniti svoju djecu: U Hrvatskoj 14.000 djece živi u dubokom siromaštvu

Svijet ne uspijeva nahraniti svoju djecu. Trenutačno se 27 posto mališana u dobi od 6 do 8 mjeseci ne hrani čvrstom hranom. Među djecom u dobi od 6 do 23 mjeseca, njih 48 posto ne dobiva minimalno preporučeni broj obroka, a 71 posto nema minimalno raznoliku prehranu. Pokazalo je to UNICEF-ovo globalno izvješće o prehrani najmlađe djece iz 2021. godine.



Milijuni obitelji bore se da svojoj djeci osiguraju dovoljno kvalitetne hrane za njihov rast i razvoj, a susreću se s brojnim i različitim izazovima. Mnogi si ne mogu priuštiti kvalitetnu hranu ili joj nemaju pristup. Istodobno, mnoga tržišta preplavljena su hranom koja je nutritivno siromašna i nije zdrava. Ni jedno ni drugo ne jamči svijetlu budućnost onima na kojima svijet ostaje.