‘Svi desničari su ekstremisti – zabranite ih’

Poznato je postalo pod terminom “fake news”, a raširilo se kao iskra diljem zapadnog svijeta. Ono što američki predsjednik Donald Trump doživljava kao ljevičarsku pristranost američkih medija, gotovo je postala općeprihvaćena činjenica među konzervativcima SAD-a, Kanade, Australije ili zapadne Europe.

Desničari svih boja, od klasičnih liberala, preko libertarijanaca, konzervativaca pa do ekstremista medije opisuju kao lijeve i stranački svrstane.

Ekstremisti zabranjivani

Nedavno su dva slučaja iz dva različita dijela svijeta izazvala slične tvrdnje. Najprije je prije nekoliko dana američki teoretičar zavjere i desničarski voditelj i vlasnik web-stranice Infowars Alex Jones uklonjen s Facebooka i YouTubea. Zatim je u Australiji televizijski program Sky Newsa uklonjen s ekrana u podzemnim željezničkim stanicama jer je ta televizija emitirala intervju s ekstremnim desničarom i simpatizerom nacista Blairom Cottrellom. Politički je urednik tog programa David Speers rekao da je odluka vlade motivirana kritičkim odnosom medijske grupacije vlasnice Sky Newsa, a Cottrell se već pojavljivao na nekim drugim televizijskim stanicama u Australiji. No, laburistička ministrica prometa u regionalnoj vladi Jacinta Allan, koja je naložila da se oni maknu, priznala je da nije uopće pogledala cijeli intervju.

No ovi ekstremisti, koji u političkom mainstreamu vrlo rijetko dobivaju podršku, nisu isti kao i drugi konzervativci koji se već godinama bore s općim generalizacijama koje ih sve svode na istu mjeru te ih se naziva “desničarima”. S obzirom na to da je u američkoj lijevoj javnosti jedno vrijeme bio aktualan slogan “punch the nazi” (“udari nacija”), ti se konzervativci žale da ih ljevica, u koju smještaju sve medije, pokušava sve podvesti pod ekstremiste kako bi izgubili kredibilnost među običnim, ideološki nesvrstanim sugrađanima.

Najpoznatiji je primjer do prije dvije godine široj publici nepoznati kanadski profesor Jordan Peterson, koji je postao svjetski slavan zbog odbijanja korištenja zamjenica za transseksualne osobe jer ih je zakonski propisala kanadska administracija. Peterson je ubrzo suočen s brojnim prosvjedima na svojim sve posjećenijim predavanjima, uz povike poput “transfobno govno”, gdje su prosvjednici pripisivali Petersonu ekstremizam.

– Cijelog života borim se protiv nacista i komunista – odgovarao bi im on.

Sličnim je terminima opisivan i politički analitičar Ben Shapiro, centristički konzervativac i Židov, koji se stalno suočava s optužbama za ekstremizam, uključujući i nedavnu rečenicu novinara Joshue Topolskog na Twitteru.

“Ben Shapiro je Židov koji pomaže drugim Židovima da se popnu na vlak”, napisao je Topolsky imputirajući Shapiru suradnju s nacistima. No, Shapiro, koji je istodobno i borac protiv ekstremno desnog pokreta “alt-right” i koji je odbio glasati za Trumpa, samo mu je odgovorio: “Bolji ljudi rekli su mi i gore stvari.”

Uz probleme medijske pristranosti, konzervativci ističu i onaj sveučilišnih ljevičara. Tako je konzervativca i provokatora, poznatog po tomu što je istodobno i homoseksualac i suprotstavljen svjetonazoru većine gej organizacija, Mila Yiannopoulosa ljevica nasiljem spriječila da govori na sveučilištu Berkley u veljači 2017.

U Novom Zelandu dvoje je kontroverznih libertarijanaca, Stefan Molyneux i Lauren Southern, naširoko poznatih među desničarima na YouTubeu, prije točno tjedan dana spriječeno u održavanju predavanja u Aucklandu u Novom Zelandu iako su dvoranu unaprijed dogovorili.

Izvan mainstreama

Sve to navelo je američke konzervativce da optuže medije da ih zajedno s krajnjom ljevicom žele ušutkati, na sveučilištima i u javnosti. Trenutačno je Fox News već 25 mjeseci uzastopce najgledanija televizija u SAD-u. Kako se radi o jedinoj konzervativnoj televiziji, taj dio američkih gledatelja praktički je ostao bez alternative.

I ako se tim trendovima pribroji istraživanje NBC-a i Wall Street Journala, koje pokazuje da samo trećina birača misli da su američki demokrati dio mainstreama, nasuprot 48 posto njih iz 2016., američki konzervativci sve se više osjećaju marginaliziranima i vide u drugoj strani problem. Neki stoga smatraju da skretanje republikanaca udesno, poput Stevea Bannona, koji je bio Trumpov savjetnik i koji je došao pružiti podršku ekstremistima u zapadnoj Europi, sa sve većom polarizacijom koja SAD ostavlja bez političkog centra.