Suzio se krug uzdržavanih: Nema više olakšica za djedove i bake, unuke, maćehe...

Porezna je uprava pročešljala tridesetak tisuća poreznih kartica (PK) obveznika koji koriste olakšice za uzdržavane članove obitelji te su građanima kod kojih nisu uspjeli utvrditi točno srodstvo s uzdržavanim članom poslali obavijest da se s dokazima jave u nadležnu ispostavu.

Od početka ove godine krug uzdržavanih članova obitelji za koje obveznici poreza na dohodak mogu ostvariti poreznu olakšicu sužava se na djecu, roditelje, bračne/izvanbračne partnere te zakonske skrbnike.

Bake, djedovi, unuci, praunuci, roditelji bračnih drugova, maćehe i očusi koje uzdržava punoljetno pastorče te bivši bračni ili životni partner kojemu porezni obveznik plaća alimentaciju od siječnja gube pravo biti porezna olakšica. Uzdržavani članovi obitelji lani su donosili 1750 kuna dodatnoga mjesečnog poreznog odbitka, odnosno svaki približno 400 kuna veće neto plaće za one kojima je zarada oko državnog prosjeka do 600 kuna za one čija su primanja natprosječna.

Za provjeru obiteljskog statusa Porezna je uprava koristila podatke upisane u matične knjige te po službenoj dužnosti provodi skidanje uzdržavanih članova obitelji s PK kartica gdje god su se njihovi podaci “uparili” s činjenicama iz matičnih evidencija. Zamjenica ravnatelja Porezne uprave Marijana Vuraić Kudeljan navodi da će usklađenje provesti do kraja siječnja.

Obveznicima kod kojih se putem OIB-a nije mogao utvrditi obiteljski status na kućnu adresu stižu obavijesti uz rok do kojega trebaju dokazati povezanost s uzdržavanim članovima. Za one koji se ne odazovu, smatrat će se da ne zadovoljavaju uvjete za daljnje korištenje olakšice. Ostalima gdje su se podaci “poklopili”, obavijesti o skidanju uzdržavanih članova s PK kartice dostavljene su elektroničkim putem te se mogu naći u korisničkoj pošti sustava e-građani.

Inače, porezna se olakšica može steći samo za članove obitelji koji raspolažu s manje od 15 tisuća kuna godišnjeg dohotka. Primjerice, učenici ili studenti koji zarade više od 15 tisuća kuna godišnje ili im godišnji iznos stipendije premašuje taj iznos prestaju biti olakšica svojim roditeljima.

Suženje kruga uzdržavanih članova izglasano je u poreznom paketu krajem prošle godine. S početkom godine proradile su i elektroničke porezne kartice koje će se ubuduće moći mijenjati preko sustava e-Građani, što će značajno smanjiti gužve u poreznim ispostavama i uštedjeti vrijeme ljudima koji tijekom godine mijenjaju više poslodavaca ili podatke o uzdržavanim članovima obitelji.

Pogledajte i što će se promijeniti uvođenjem eura i hoće li sve poskupjeti: